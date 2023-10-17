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В Укргідрометцентрі попередили українців про сильний туман завтра

17 жовтня 2023 21:24
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 18 жовтня від Укргідрометцентру
Туман у Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 18 жовтня, по всій території України очікується мінлива хмарність У деяких областях буде туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода на завтра

По всій Україні опадів не очікується. В західних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі буде від +3°С до -2°С, вдень +8...+13°С. У південній частині вночі +5...+10°С, а вдень +11...+16°С. У Карпатах вночі очікується 0...-5°Сморозу, а вдень +3...+8°С.

Прогноз погоди на 18 жовтня
Прогноз погоди на 18 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

У столичному регіоні очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається. 

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі +3..-2°С, вдень 8-13°С;
  • у Києві вночі 1-3°С тепла, вдень 10-12°С.

Нагадаємо, у середу, 18 жовтня, в Україні місцями можливий мороз (0-2°C). Обійдеться без опадів, проте зранку можливі тумани. Вдень стовпчики термометрів покажуть +7...+13°C.

Також ми писали, що у середу, 18 жовтня, погода у Києві та області буде прохолодною, мінливо хмарною з проясненнями. Вдень температура повітря максимально прогріється до +12°С. Опадів не очікується.

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