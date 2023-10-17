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В Укргидрометцентре предупредили украинцев о сильном тумане завтра

17 октября 2023 21:24
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 18 октября от Укргидрометцентра
Туман в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 18 октября, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях будет туман.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода на завтра

По всей Украине осадков не ожидается. В западных областях ночью и утром местами туман.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью будет от +3°С до -2°С, днем +8...+13°С. В южной части ночью +5...+10°С, а днем +11...+16°С. В Карпатах ночью ожидается 0...-5°С, а днем +3...+8°С.

Прогноз погоды на 18 октября
Прогноз погоды на 18 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

В столичном регионе ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью +3..-2°С, днем 8-13°С;
  • в Киеве ночью 1-3°С тепла, днем 10-12°С.

Напомним, в среду, 18 октября, в Украине местами возможен мороз (0-2°C). Обойдется без осадков, но утром возможны туманы. Днем столбики термометров покажут +7...+13°C.

Также мы писали, что в среду, 18 октября, погода в Киеве и области будет прохладной, облачной с прояснениями. Днем температура воздуха максимально прогреется до +12°С. Осадков не ожидается.

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