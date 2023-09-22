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В Укргидрометцентре назвали регионы, которым серьезно не повезет с погодой на выходных

22 сентября 2023 21:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
В Укргидрометцентре назвали регионы, которым серьезно не повезет с погодой на выходных
Дождь в городе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В выходные, 23 и 24 сентября, в Украине ожидается теплая и комфортная погода. Однако в западных областях возможен кратковременный дождь с грозой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 23 сентября

Следовательно, завтра в Украине будет без осадков, за исключением западных регионов, где возможны кратковременные дожди и грозы.

Ночью и утром в южной части местами туман.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +11+16°C; днем +18+23°C;
  • на побережье морей до 19°C; днем +24+29°C;
  • в Карпатах ночью +8+13°C, днем 18-23°C.
Погода в Украине 23 сентября
Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 23 сентября

Завтра в столице осадков не ожидается.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • в области ночью +11+16°C, днем +24+29°C;
  • в Киеве ночью около 15°C, днем +26+28°C.

Погода в Украине на выходные

По словам синоптиков, в выходные атмосферное давление на всей территории Украины будет постепенно повышаться. В подавляющем большинстве областей без осадков, за исключением западных регионов.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-12 м/с.

Температура воздуха ночью +10+16°C, днем столбики термометров достигнут до +23+29°C.

Напомним, сейчас над Северным полюсом формируется полярный вихрь. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что зимой 2023-2024 года следует ожидать снег и низкую температуру воздуха.

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