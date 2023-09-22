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В Укргідрометцентрі назвали регіони, яким серйозно не пощастить з погодою на вихідних

22 вересня 2023 21:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
В Укргідрометцентрі назвали регіони, яким серйозно не пощастить з погодою на вихідних
Дощ у місті. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

На вихідних, 23 та 24 вересня, в Україні очікується тепла та комфортна погода. Однак, у західних областях можливий короткочасний дощ з грозою. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

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Погода в Україні 23 вересня 

Відтак, завтра в Україні буде без опадів, за винятком західних регіонів, де можливі короткочасні дощі та грози. 

Вночі та вранці у південній частині подекуди туман.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +11+16°C; вдень +18+23°C;
  • на узбережжі морів до 19°C; вдень +24+29°C;
  • в Карпатах вночі +8+13°C, вдень 18-23°C.
Погода в Україні 23 вересня
Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області 23 вересня

Завтра у столиці опадів не передбачається. 

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • в області вночі +11+16°C, вдень +24+29°C;
  • у Києві вночі близько 15°C, вдень +26+28°C.

Погода в Україні на вихідні

За словами синоптиків, на вихідних атмосферний тиск на усій території України буде поступово підвищуватись. У переважній більшості областей — без опадів, за винятком західних регіонів. 

Вітер переважно південно-східний, 5-12 м\с. 

Температура повітря вночі +10+16°C, вдень стовпчики термометрів сягнуть до +23+29°C. 

Нагадаємо, наразі над Північним полюсом формується полярний вихор. Це, своєю чергою, свідчить про те, що взимку 2023-2024 року слід очікувати на сніг та низьку температуру повітря. 

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