В Укргідрометцентрі назвали регіони, яким серйозно не пощастить з погодою на вихідних
На вихідних, 23 та 24 вересня, в Україні очікується тепла та комфортна погода. Однак, у західних областях можливий короткочасний дощ з грозою.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 23 вересня
Відтак, завтра в Україні буде без опадів, за винятком західних регіонів, де можливі короткочасні дощі та грози.
Вночі та вранці у південній частині подекуди туман.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі +11+16°C; вдень +18+23°C;
- на узбережжі морів до 19°C; вдень +24+29°C;
- в Карпатах вночі +8+13°C, вдень 18-23°C.
Погода у Києві та області 23 вересня
Завтра у столиці опадів не передбачається.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- в області вночі +11+16°C, вдень +24+29°C;
- у Києві вночі близько 15°C, вдень +26+28°C.
Погода в Україні на вихідні
За словами синоптиків, на вихідних атмосферний тиск на усій території України буде поступово підвищуватись. У переважній більшості областей — без опадів, за винятком західних регіонів.
Вітер переважно південно-східний, 5-12 м\с.
Температура повітря вночі +10+16°C, вдень стовпчики термометрів сягнуть до +23+29°C.
Нагадаємо, наразі над Північним полюсом формується полярний вихор. Це, своєю чергою, свідчить про те, що взимку 2023-2024 року слід очікувати на сніг та низьку температуру повітря.