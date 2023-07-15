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В Украину пришла адская жара: синоптики рассказали, какие области в опасности

15 июля 2023 14:01
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды на 16 июля, где ожидается жара.
Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В воскресенье, 16 июля, в Украине будет солнечно. На востоке страны возможны кратковременные дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Теплее всего будет в западных областях страны. Жары стоит ожидать и украинцам, живущим на юге.

Погода на 16 июля. Карта: METEOPROG

Прогноз погоды в Украине 16 июля

По словам синоптиков, в большинстве областей страны осадков не ожидается, возможны дожди в восточных регионах нашей страны.

Ветер будет северо-западный с переходом на юго-западный, 3-10 м/с. Температура ночью 15-17°C, днем — 26-28°C.

Погода в Украине 16 июля. Фото: Укргидрометцентр

По словам народного синоптика Натальи Диденко, свежее будет на северо-востоке, в южной части и в Закарпатье.

Погода в Киеве и области 16 июля

В воскресенье, 16 июля, в Киеве и области будет преобладать сухая и солнечная погода. Ветер северный, 3-10 м/с.

Температура ночью — 15-17°C, температура днем — 26-28°C.

Пожарная опасность в Украине 16 июля

Синоптики предупредили, что 16-18 июля в Черновицкой, Винницкой, 16-17 июля и Волынской, Тернопольской, Житомирской, Херсонской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожарная угроза в Украине 16 июля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, аномальная жара наблюдается в некоторых районах юга Европы и северо-запада Африки. Волна тепла под названием "Церебра" совсем скоро может побить температурные рекорды.

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