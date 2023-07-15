Сухо і комфортно: в яких областях сьогодні буде найспекотніше
Сьогодні, 15 липня, по всій території України очікується мінлива хмарність. Сонечка очікувати варто, подекуди пройдуть грози.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Прогноз погоди в Україні 15 липня
Синоптики повідомляють, що на більшій частині території країни без опадів, лише 15 — 16 липня на сході, а вдень 17 липня на заході місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с.
Температура повітря:
- вночі 12 — 17°; вдень 23 — 28°,
- на Закарпатті та півдні країни — до 30°.
Народна синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 15 — 16 липня в Україні пануватиме антициклон Fee. Він зумовить практично повсюди білі хмарки, синє небо й яскраве сонце — суху погоду.
Погода у Києві та області
Синоптики прогнозують, що 15 липня у Київській області буде мінлива хмарність, без опадів.
Вітер північно-західний: 5 — 10 м/с.
Температура по області:
- вночі 12 — 17°,
- вдень 23 — 28°;
Температура у Києві:
- вночі 14 — 16°,
- вдень 25 — 27°.
"У Києві в суботу та неділю очікується суха переважно сонячна погода з комфортною температурою повітря +26+28 градусів. У понеділок у столиці можлива спека до +30 градусів, проте вже у вівторок пройде дощ і температура повітря трохи знизиться", — пише народна синоптикиня Наталка Діденко.
Нагадаємо, ворог під час своїх дронових атак використовує складні погодні умови. В таких умовах мобільним вогневим групам важко виявляти і знищувати безпілотники.
Також саме через намагання ускладнити роботу мобільних вогневих груп росіяни запускають ударні безпілотники уночі.