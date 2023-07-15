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Сухо і комфортно: в яких областях сьогодні буде найспекотніше

15 липня 2023 05:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні 15 липня
Кияни гуляють Хрещатиком. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 15 липня, по всій території України очікується мінлива хмарність. Сонечка очікувати варто, подекуди пройдуть грози.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Прогноз погоди в Україні 15 липня

Синоптики повідомляють, що на більшій частині території країни без опадів, лише 15 — 16 липня на сході, а вдень 17 липня на заході місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с.

Погода 15 липня в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря:

  • вночі 12 — 17°; вдень 23 — 28°,
  • на Закарпатті та півдні країни — до 30°.

Народна синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 15 — 16 липня в Україні пануватиме антициклон Fee. Він зумовить практично повсюди білі хмарки, синє небо й яскраве сонце — суху погоду.

Циклон в Україні 15 липня. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Погода у Києві та області

Синоптики прогнозують, що 15 липня у Київській області буде мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-західний: 5 — 10 м/с.

Температура по області:

  • вночі 12 — 17°,
  • вдень 23 — 28°;

Температура у Києві:

  • вночі 14 — 16°,
  • вдень 25 — 27°.

"У Києві в суботу та неділю очікується суха переважно сонячна погода з комфортною температурою повітря +26+28 градусів. У понеділок у столиці можлива спека до +30 градусів, проте вже у вівторок пройде дощ і температура повітря трохи знизиться", — пише народна синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 15 липня. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Нагадаємо, ворог під час своїх дронових атак використовує складні погодні умови. В таких умовах мобільним вогневим групам важко виявляти і знищувати безпілотники. 

Також саме через намагання ускладнити роботу мобільних вогневих груп росіяни запускають ударні безпілотники уночі.

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