Сухо и комфортно: в каких областях сегодня будет жарче всего
В субботу, 15 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Солнышка ожидать стоит, кое-где пройдут грозы.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Прогноз погоды в Украине 15 июля
Синоптики сообщают, что на большей части территории без осадков, 15-16 июля — на востоке, а днем 17 июля — на западе местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью 12 — 17°; днем 23 — 28°,
- Закарпатье и юг страны — до 30°.
Народный синоптик Наталья Диденко сообщает, что 15-16 июля в Украине будет царить антициклон Fee. Он обусловит практически повсюду белые облака, синее небо и яркое солнце — сухую погоду.
Погода в Киеве и области
Синоптики прогнозируют, что 15 июля в Киевской области переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-западный: 5 — 10 м/с.
Температура по области:
- ночью 12 — 17°,
- днем 23 — 28 °;
Температура в Киеве:
- ночью 14 — 16°,
- днем 25 — 27°.
"В Киеве в субботу и воскресенье ожидается сухая преимущественно солнечная погода с комфортной температурой воздуха +26+28 градусов. В понедельник в столице возможна жара до +30 градусов, однако уже во вторник пройдет дождь и температура воздуха немного снизится", — пишет народный синоптик Наталья Диденко.
Напомним, враг во время своих дроновых атак использует сложные погодные условия. В таких условиях мобильным огневым группам сложно обнаруживать и уничтожать беспилотники.
Также именно из-за попыток усложнить работу мобильных огневых групп россияне запускают ударные беспилотники ночью.