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Сухо и комфортно: в каких областях сегодня будет жарче всего

15 июля 2023 05:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине 15 июля.
Киевляне гуляют по Крещатику. Фото: Новини.LIVE.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В субботу, 15 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Солнышка ожидать стоит, кое-где пройдут грозы.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Прогноз погоды в Украине 15 июля

Синоптики сообщают, что на большей части территории без осадков, 15-16 июля — на востоке, а днем 17 июля — на западе местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 5 — 10 м/с.

Погода 15 июля в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

  • ночью 12 — 17°; днем 23 — 28°,
  • Закарпатье и юг страны — до 30°.

Народный синоптик Наталья Диденко сообщает, что 15-16 июля в Украине будет царить антициклон Fee. Он обусловит практически повсюду белые облака, синее небо и яркое солнце — сухую погоду.

Циклон в Украине 15 июля. Фото: Наталья Диденко/Facebook

Погода в Киеве и области

Синоптики прогнозируют, что 15 июля в Киевской области переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-западный: 5 — 10 м/с.

Температура по области:

  • ночью 12 — 17°,
  • днем 23 — 28 °;

Температура в Киеве:

  • ночью 14 — 16°,
  • днем 25 — 27°.

"В Киеве в субботу и воскресенье ожидается сухая преимущественно солнечная погода с комфортной температурой воздуха +26+28 градусов. В понедельник в столице возможна жара до +30 градусов, однако уже во вторник пройдет дождь и температура воздуха немного снизится", — пишет народный синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 15 июля. Фото: Наталья Диденко/Facebook

Напомним, враг во время своих дроновых атак использует сложные погодные условия. В таких условиях мобильным огневым группам сложно обнаруживать и уничтожать беспилотники.

Также именно из-за попыток усложнить работу мобильных огневых групп россияне запускают ударные беспилотники ночью.

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