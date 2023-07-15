Прогноз погоди на 16 липня — де очікується спека.

Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 16 липня, в Україні буде сонячно. На сході країни можливі короткочасні дощі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Найтепліше буде у західних областях країни. На спеку варто очікувати й українцям, які живуть на півдні.

Погода на 16 липня. Мапа: METEOPROG

Прогноз погоди в Україні 16 липня

За словами синоптиків, у більшості областей країни опадів не очікується, можливі дощі у східних регіонах нашої країни.

Вітер буде північно-західний з переходом на південно-західний, 3-10 м/с. Температура вночі 15-17°C, вдень — 26-28°C.

Погода в Україні 16 липня. Фото: Укргідрометцентр

За словами народної синоптикині Наталки Діденко, свіжіше буде на північному сході, у південній частині та на Закарпатті.

Погода в Києві та області 16 липня

У неділю, 16 липня, у Києві та області переважатиме суха та сонячна погода. Вітер північний, 3 м/с.

Температура вночі — 15-17°C, температура вдень — 26-28°C.

Пожежна небезпека в Україні 16 липня

Синоптики попередили, що 16-18 липня у Чернівецькій, Вінницькій, 16-17 липня і у Волинській, Тернопільській, Житомирській, Херсонській областях буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека в Україні 16 липня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, аномальна спека спостерігається у деяких районах півдня Європи та північного заходу Африки. Хвиля тепла під назвою "Церебра" зовсім скоро може побити температурні рекорди.