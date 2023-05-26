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В каких областях Украины завтра будет дождь и гроза

26 мая 2023 16:52
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Какой будет погода в Украине 27 мая
Люди под дождем в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 27 мая, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Во многих областях будет дождь, гроза и шквальный ветер.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на завтра

Ночью в западных и юго-восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, а также гроза. Днем по всей территории Украины, кроме большинства западных областей, умеренные кратковременные грозовые дожди. Синоптики рассказали, что в отдельных районах ожидаются шквалы 15-20 м/с.

Ветер северных направлений, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 21-26°. В западных областях ночью 9-14°, днем 17-22°, а в Карпатах ночью 7-12°, днем 10-15°.

Погода 27 мая
Погода в Украине 27 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области

Синоптики рассказали, что будет переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, а днем — кратковременный дождь и гроза.

Ветер северных направлений, 5-10 м/с, во время грозы порывистый.

Температура воздуха:

  • по области ночью 11-16°, днем 21-26°;
  • по Киеву ночью 13-15°, днем 23-25°.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Завтра днем, 27 мая, кроме большинства западных областей, грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с.

Объявлен первый уровень опасности.

Погода 27 мая
Погода в Украине 27 мая. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики спрогнозировали погодные условия по Украине на 26 мая. Ожидается переменная облачность. Местами прогнозируют кратковременные дожди, возможно, даже грозы.

Также мы писали, что Южная Европа готовится к летней рекордной засухе. Некоторые регионы уже страдают от нехватки воды, а фермеры ожидают худших урожаев за десятилетие.

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