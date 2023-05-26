Какой будет погода в Украине 27 мая

В каких областях Украины завтра будет дождь и гроза
Завтра, 27 мая, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Во многих областях будет дождь, гроза и шквальный ветер.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды на завтра
Ночью в западных и юго-восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, а также гроза. Днем по всей территории Украины, кроме большинства западных областей, умеренные кратковременные грозовые дожди. Синоптики рассказали, что в отдельных районах ожидаются шквалы 15-20 м/с.
Ветер северных направлений, 5-10 м/с.
Температура ночью 11-16°, днем 21-26°. В западных областях ночью 9-14°, днем 17-22°, а в Карпатах ночью 7-12°, днем 10-15°.
Погода по Киевской области
Синоптики рассказали, что будет переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, а днем — кратковременный дождь и гроза.
Ветер северных направлений, 5-10 м/с, во время грозы порывистый.
Температура воздуха:
- по области ночью 11-16°, днем 21-26°;
- по Киеву ночью 13-15°, днем 23-25°.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
Завтра днем, 27 мая, кроме большинства западных областей, грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с.
Объявлен первый уровень опасности.
Напомним, синоптики спрогнозировали погодные условия по Украине на 26 мая. Ожидается переменная облачность. Местами прогнозируют кратковременные дожди, возможно, даже грозы.
Также мы писали, что Южная Европа готовится к летней рекордной засухе. Некоторые регионы уже страдают от нехватки воды, а фермеры ожидают худших урожаев за десятилетие.