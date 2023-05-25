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Де в Україні завтра дощитиме: детальний прогноз погоди

25 травня 2023 21:16
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Людмила Войтюк
Редактор
В Україні в п'ятницю дощитиме: які області охоплять опади
Жінки, які йдуть з парасолями в парку. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Синоптики спрогнозували погодні умови по Україні на п'ятницю, 26 травня. Очікується мінлива хмарність. Місцями прогнозують короткочасні дощі, можливо навіть грози. 

Про це інформує Meteoprog

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Центральний регіон України

Синоптики прогнозують на Вінниччині мінливу хмарність та невеликий дощ. Вітер північний та північно-східний, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +12+14°С, а впродовж дня +21+23°С.

На Черкащині буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +14+16°С, а вдень +22+24°С.

В Кіровоградській області синоптики прогнозують хмарність з проясненнями та невеликий дощ. Вітер північно-східний 3-5 м/с. Температура повітря вночі +14+16°С, вдень +22+24°С.

На Полтавщині  також варто очікувати мінливу хмарність та короткочасний дощ. Вітер північний, 3-5 м/с. Температура повітря вночі +13+15°С, вдень +22+24°С.

В Дніпропетровській області синоптики прогнозують мінливу хмарність та невеликий дощ. Вітер північно-східний, 2-3 м/с. Температура повітря по області вночі +14+16°С, вдень +24+26°С.

Західний регіон України

Синоптики прогнозують мінливу хмарність та невеликий дощ у Львівській, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Закарпатській областях. Опадів не буде лише на Рівненщині та Івано-Франківщині. 

Вітер північно-західний, 2-5 м/с. Температура повітря вночі +11+15°С, вдень +20+25°С.

Північний регіон України

На Київщині, Житомирщині, Чернігівщині, Сумщині очікується невелика хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 2-5 м/с. Температура повітря вночі +12+16°С, вдень +21+25°С.

Східний регіон України

На Харківщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, 2-3 м/с. Температура повітря вночі +13+15 °С, вдень +23+25°С.

На Луганщині та Донеччині хмарно, без опадів. Вітер північний, 1-2 м/с. Температура повітря вночі +15+17°С, вдень +24+26°С.

Південний регіон України

На Запоріжжі,  Херсонщині, Миколаївщині, Одещині та в Криму очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.

Вітер змінних напрямків, 1-5 м/с. Температура повітря вночі +11+17°С, вдень +21+26°С.

У столиці очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +14+16°С, вдень +23+25°С.

погода
Прогноз погоди по Україні. Фото: Скріншот

Нагадаємо, що синоптики оприлюднили погодні умови, які будуть в Україні у п'ятницю, 26 травня. Місцями очікуються короткочасні дощі, можливо навіть грози. Дослідники також проінформували, яка гідрологічна ситуація та пожежна небезпека буде в Україні.

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