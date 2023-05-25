В Україні в п'ятницю дощитиме: які області охоплять опади

Де в Україні завтра дощитиме: детальний прогноз погоди
Синоптики спрогнозували погодні умови по Україні на п'ятницю, 26 травня. Очікується мінлива хмарність. Місцями прогнозують короткочасні дощі, можливо навіть грози.
Про це інформує Meteoprog.
Центральний регіон України
Синоптики прогнозують на Вінниччині мінливу хмарність та невеликий дощ. Вітер північний та північно-східний, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +12+14°С, а впродовж дня +21+23°С.
На Черкащині буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +14+16°С, а вдень +22+24°С.
В Кіровоградській області синоптики прогнозують хмарність з проясненнями та невеликий дощ. Вітер північно-східний 3-5 м/с. Температура повітря вночі +14+16°С, вдень +22+24°С.
На Полтавщині також варто очікувати мінливу хмарність та короткочасний дощ. Вітер північний, 3-5 м/с. Температура повітря вночі +13+15°С, вдень +22+24°С.
В Дніпропетровській області синоптики прогнозують мінливу хмарність та невеликий дощ. Вітер північно-східний, 2-3 м/с. Температура повітря по області вночі +14+16°С, вдень +24+26°С.
Західний регіон України
Синоптики прогнозують мінливу хмарність та невеликий дощ у Львівській, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Закарпатській областях. Опадів не буде лише на Рівненщині та Івано-Франківщині.
Вітер північно-західний, 2-5 м/с. Температура повітря вночі +11+15°С, вдень +20+25°С.
Північний регіон України
На Київщині, Житомирщині, Чернігівщині, Сумщині очікується невелика хмарність, без опадів.
Вітер змінних напрямків, 2-5 м/с. Температура повітря вночі +12+16°С, вдень +21+25°С.
Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, 2-3 м/с. Температура повітря вночі +13+15 °С, вдень +23+25°С.
На Луганщині та Донеччині хмарно, без опадів. Вітер північний, 1-2 м/с. Температура повітря вночі +15+17°С, вдень +24+26°С.
Південний регіон України
На Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині, Одещині та в Криму очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.
Вітер змінних напрямків, 1-5 м/с. Температура повітря вночі +11+17°С, вдень +21+26°С.
У столиці очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +14+16°С, вдень +23+25°С.
Нагадаємо, що синоптики оприлюднили погодні умови, які будуть в Україні у п'ятницю, 26 травня. Місцями очікуються короткочасні дощі, можливо навіть грози. Дослідники також проінформували, яка гідрологічна ситуація та пожежна небезпека буде в Україні.