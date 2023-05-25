Прогноз погоди по Україні на завтра: де чекати дощі

Синоптики прогнозують дощі: де зіпсується завтра погода
Синоптики оприлюднили погодні умови, які будуть в Україні у п'ятницю, 26 травня. Місцями очікуються короткочасні дощі, можливо навіть грози. Дослідники також проінформували, яка гідрологічна ситуація та пожежна небезпека буде в Україні.
Про це інформує Укргідрометцентр.
Прогноз погоди по Україні
Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі, 26 травня, місцями у південних, центральних та східних областях очікуються дощі. А вдень у північних областях очікуються не тільки короткочасні дощі, а можливо навіть грози.
Вночі та вранці на Лівобережжі подекуди туман. Вітер північний 5-10 м/с.
Температура повітря по Україні очікується:
- вночі 11-16°,
- на узбережжі морів вночі до 19°,
- вдень 21-26°;
- у Карпатах вночі 5-10°, а вдень 13-18°.
Прогноз погоди по Київщині
За прогнозами синоптиків погода в столиці буде без опадів, але по області вдень місцями очікується невеликий короткочасний дощ. Можливо навіть гроза.
Вітер північний 5-10 м/с. Температура повітря по Київщині у п'ятницю очікується:
- по області вночі 11-16°,
- вдень 21-26°;
- у Києві вночі 13-15°, вдень 24-26°.
Небезпечні гідрологічні явища
Зазначається, що 25-29 травня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду очікується затоплення понижених ділянок. В яких населених пунктах це може спостерігатись:
- Кременчуцькому водосховищі
- Кам'янському водосховищі
- Дніпровському водосховищі
- Каховському водосховищі
- у Черкаській області
- у Полтавській області
- у Кіровоградській області
- у Дніпропетровській області
- у Запорізькій області
- у Херсонській області.
Експерти зазначають ІІ рівень небезпеки — помаранчевий.
Пожежна небезпека
Експерти зазначили, що 26-28 травня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Декілька регіонів пожежна небезпека не стосуватиметься:
- Львівська область
- Закарпатська область
- Івано-Франківська область
- Чернівецька область
- східні області
- південно-східні області
- Крим
Нагадаємо, що у четвер в Україні очікується похмура погода. Температура вночі становитиме близько 16 градусів тепла, а вдень близько 18 градусів. Практично повсюди — місцями короткочасні дощі та грози.