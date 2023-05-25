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Синоптики прогнозують дощі: де зіпсується завтра погода

25 травня 2023 17:42
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди по Україні на завтра: де чекати дощі
Чоловік, який йде з парасолею в парку. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Синоптики оприлюднили погодні умови, які будуть в Україні у п'ятницю, 26 травня. Місцями очікуються короткочасні дощі, можливо навіть грози. Дослідники також проінформували, яка гідрологічна ситуація та пожежна небезпека буде в Україні.

Про це інформує Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди по Україні

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі, 26 травня, місцями у південних, центральних та східних областях очікуються дощі. А вдень у північних областях очікуються не тільки короткочасні дощі, а можливо навіть грози.

Вночі та вранці на Лівобережжі подекуди туман. Вітер північний 5-10 м/с.

Температура повітря по Україні очікується:

  • вночі 11-16°,
  • на узбережжі морів вночі до 19°,
  • вдень 21-26°;
  • у Карпатах вночі 5-10°, а вдень 13-18°.
погода
Прогноз погоди по Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди по Київщині

За прогнозами синоптиків погода в столиці буде без опадів, але по області вдень місцями очікується невеликий короткочасний дощ. Можливо навіть гроза.

Вітер північний 5-10 м/с. Температура повітря по Київщині у п'ятницю очікується:

  • по області вночі 11-16°,
  • вдень 21-26°;
  • у Києві вночі 13-15°, вдень 24-26°.

Небезпечні гідрологічні явища

Зазначається, що 25-29 травня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду очікується затоплення понижених ділянок. В яких населених пунктах це може спостерігатись:

  • Кременчуцькому водосховищі
  • Кам'янському водосховищі
  • Дніпровському водосховищі
  • Каховському водосховищі
  • у Черкаській області
  • у Полтавській області
  • у Кіровоградській області
  • у Дніпропетровській області
  • у Запорізькій області
  • у Херсонській області.

Експерти зазначають ІІ рівень небезпеки — помаранчевий.

погода
Небезпечні гідрологічні явища по Україні. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека 

Експерти зазначили, що 26-28 травня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Декілька регіонів пожежна небезпека не стосуватиметься:

  • Львівська область
  • Закарпатська область
  • Івано-Франківська область
  • Чернівецька область
  • східні області
  • південно-східні області
  • Крим
погода
Пожежна небезпека по Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що у четвер в Україні очікується похмура погода. Температура вночі становитиме близько 16 градусів тепла, а вдень близько 18 градусів. Практично повсюди — місцями короткочасні дощі та грози.

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