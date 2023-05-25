Прогноз погоди по Україні на завтра: де чекати дощі

Чоловік, який йде з парасолею в парку. Фото: Новини.LIVE

Синоптики оприлюднили погодні умови, які будуть в Україні у п'ятницю, 26 травня. Місцями очікуються короткочасні дощі, можливо навіть грози. Дослідники також проінформували, яка гідрологічна ситуація та пожежна небезпека буде в Україні.

Про це інформує Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди по Україні

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі, 26 травня, місцями у південних, центральних та східних областях очікуються дощі. А вдень у північних областях очікуються не тільки короткочасні дощі, а можливо навіть грози.

Вночі та вранці на Лівобережжі подекуди туман. Вітер північний 5-10 м/с.

Температура повітря по Україні очікується:

вночі 11-16°,

на узбережжі морів вночі до 19°,

вдень 21-26°;

у Карпатах вночі 5-10°, а вдень 13-18°.

Прогноз погоди по Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди по Київщині

За прогнозами синоптиків погода в столиці буде без опадів, але по області вдень місцями очікується невеликий короткочасний дощ. Можливо навіть гроза.

Вітер північний 5-10 м/с. Температура повітря по Київщині у п'ятницю очікується:

по області вночі 11-16°,

вдень 21-26°;

у Києві вночі 13-15°, вдень 24-26°.

Небезпечні гідрологічні явища

Зазначається, що 25-29 травня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду очікується затоплення понижених ділянок. В яких населених пунктах це може спостерігатись:

Кременчуцькому водосховищі

Кам'янському водосховищі

Дніпровському водосховищі

Каховському водосховищі

у Черкаській області

у Полтавській області

у Кіровоградській області

у Дніпропетровській області

у Запорізькій області

у Херсонській області.

Експерти зазначають ІІ рівень небезпеки — помаранчевий.

Небезпечні гідрологічні явища по Україні. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека

Експерти зазначили, що 26-28 травня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Декілька регіонів пожежна небезпека не стосуватиметься:

Львівська область

Закарпатська область

Івано-Франківська область

Чернівецька область

східні області

південно-східні області

Крим

Пожежна небезпека по Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що у четвер в Україні очікується похмура погода. Температура вночі становитиме близько 16 градусів тепла, а вдень близько 18 градусів. Практично повсюди — місцями короткочасні дощі та грози.