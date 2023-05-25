Синоптики розповіли, в яких областях сьогодні вируватиме негода
У четвер в Україні очікується похмура погода. Температура вночі становитиме близько 16 градусів тепла, а вдень близько 18 градусів. Практично повсюди — місцями короткочасні дощі та грози.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Прогноз погоди в Україні
Синоптики попереджають: на Лівобережжі, півдні країни, в Карпатах та на Закарпатті короткочасні дощі, грози; на решті території вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ.
Вітер північний, північно-західний, 5 — 10 м/с.
Температура:
- вночі 11 — 16°,
- у західних областях 8 — 13°,
- вдень 21 — 26°.
Четвер в Україні матиме над собою нестійку атмосферу.
Менша ймовірність опадів:
- Волинь,
- Рівненщина,
- Тернопільська,
- Хмельницька,
- Чернівецька,
- Житомирська,
- Чернігівська,
- Київська області.
Прогноз погоди в столиці
Наталка Діденко повідомила, що у Києві у четвер істотні опади малоймовірні.
Максимальна температура повітря протягом дня близько +25 градусів тепла.
Також Діденко попередила, що через нестійкість атмосфери може стрибати персональний артеріальний тиск. Тож порадила брати з собою воду і піґулки.
Небезпечні метеорологічні явища
25 травня очікуються небезпечні метеорологічні явища щодо України. Зокрема:
- на Лівобережжі;
- на південній частині країни;
- у Карпатах;
- на Закарпатті.
Нагадаємо, Всесвітня метеорологічна організація попереджає, що зростання середньорічної глобальної температури на планеті може тимчасово досягти 1,5°C вище за доіндустріальні рівні в один з наступних п'яти років. Виною всьому викиди парникових газів та природне явище, відоме як Ель-Ніньо.
Ель-Ніньо — це природний феномен, в результаті якого екваторіальна частина Тихого океану стає теплішою за звичайну до 3°C.