Синоптики розповіли, в яких областях сьогодні вируватиме негода

Жінка ховається від дощу. Фото: УНІАН

У четвер в Україні очікується похмура погода. Температура вночі становитиме близько 16 градусів тепла, а вдень близько 18 градусів. Практично повсюди — місцями короткочасні дощі та грози.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Прогноз погоди в Україні

Синоптики попереджають: на Лівобережжі, півдні країни, в Карпатах та на Закарпатті короткочасні дощі, грози; на решті території вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ.

Вітер північний, північно-західний, 5 — 10 м/с.

Температура:

вночі 11 — 16°,

у західних областях 8 — 13°,

вдень 21 — 26°.

Прогноз погоди в Україні на 25 травня. Фото: Укргідрометцентр

Четвер в Україні матиме над собою нестійку атмосферу.

Менша ймовірність опадів:

Волинь,

Рівненщина,

Тернопільська,

Хмельницька,

Чернівецька,

Житомирська,

Чернігівська,

Київська області.

Прогноз погоди. Фото: Наталка Діденко

Прогноз погоди в столиці

Наталка Діденко повідомила, що у Києві у четвер істотні опади малоймовірні.

Максимальна температура повітря протягом дня близько +25 градусів тепла.

Також Діденко попередила, що через нестійкість атмосфери може стрибати персональний артеріальний тиск. Тож порадила брати з собою воду і піґулки.

Небезпечні метеорологічні явища

25 травня очікуються небезпечні метеорологічні явища щодо України. Зокрема:

на Лівобережжі;

на південній частині країни;

у Карпатах;

на Закарпатті.

Мапа небезпечних метеорологічних явищ. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, Всесвітня метеорологічна організація попереджає, що зростання середньорічної глобальної температури на планеті може тимчасово досягти 1,5°C вище за доіндустріальні рівні в один з наступних п'яти років. Виною всьому викиди парникових газів та природне явище, відоме як Ель-Ніньо.

Ель-Ніньо — це природний феномен, в результаті якого екваторіальна частина Тихого океану стає теплішою за звичайну до 3°C.