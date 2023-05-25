Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Синоптики розповіли, в яких областях сьогодні вируватиме негода arrow

Синоптики розповіли, в яких областях сьогодні вируватиме негода

25 травня 2023 07:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики розповіли, в яких областях сьогодні вируватиме негода
Жінка ховається від дощу. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У четвер в Україні очікується похмура погода. Температура вночі становитиме близько 16 градусів тепла, а вдень близько 18 градусів. Практично повсюди — місцями короткочасні дощі та грози.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні

Синоптики попереджають: на Лівобережжі, півдні країни, в Карпатах та на Закарпатті короткочасні дощі, грози; на решті території вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ.

Вітер північний, північно-західний, 5 — 10 м/с.
Температура:

  • вночі 11 — 16°,
  • у західних областях 8 — 13°,
  • вдень 21 — 26°.
Прогноз погоди в Україні на 25 травня. Фото: Укргідрометцентр

Четвер в Україні матиме над собою нестійку атмосферу.

Менша ймовірність опадів:

  • Волинь,
  • Рівненщина,
  • Тернопільська,
  • Хмельницька,
  • Чернівецька,
  • Житомирська,
  • Чернігівська,
  • Київська області.
Прогноз погоди. Фото: Наталка Діденко

Прогноз погоди в столиці

Наталка Діденко повідомила, що у Києві у четвер істотні опади малоймовірні.

Максимальна температура повітря протягом дня близько +25 градусів тепла.

 Також Діденко попередила, що через нестійкість атмосфери може стрибати персональний артеріальний тиск. Тож порадила брати з собою воду і піґулки. 

Небезпечні метеорологічні явища

25 травня очікуються небезпечні метеорологічні явища щодо України. Зокрема:

  • на Лівобережжі;
  • на південній частині країни;
  • у Карпатах;
  • на Закарпатті.
Мапа небезпечних метеорологічних явищ. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, Всесвітня метеорологічна організація попереджає, що зростання середньорічної глобальної температури на планеті може тимчасово досягти 1,5°C вище за доіндустріальні рівні в один з наступних п'яти років. Виною всьому викиди парникових газів та природне явище, відоме як Ель-Ніньо.

Ель-Ніньо — це природний феномен, в результаті якого екваторіальна частина Тихого океану стає теплішою за звичайну до 3°C.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB