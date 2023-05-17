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Метеорологи попереджають про рекордне потепління у найближчі п'ять років

17 травня 2023 16:52
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур
Метеорологи попереджають про рекордне потепління у найближчі п'ять років
Планету чекають рекордні температури у найближчі п'ять років. Фото: Reuters
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур

Всесвітня метеорологічна організація попереджає, що зростання середньорічної глобальної температури на планеті може тимчасово досягти 1,5°C вище за доіндустріальні рівні в один з наступних п'яти років. Виною всьому викиди парникових газів та природне явище, відоме як Ель-Ніньо.

Про це пишуть Reuters.

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Згідно з оцінками ВМО існує 66-відсоткова ймовірність того, що зростання середньорічної глобальної температури тимчасово досягне 1,5°C вище доіндустріальних рівнів.

Імовірність того, що один із наступних п'яти років буде найтеплішим за всю історію спостережень становить 98%.

"Ель-Ніньо поєднуватиметься з антропогенною зміною клімату, що підштовхне глобальні температури до незвіданих територій", — заявив генеральний секретар ВМО Петтері Таалас.

Що таке Ель-Ніньо

Ель-Ніньо — це природний феномен, в результаті якого екваторіальна частина Тихого океану стає теплішою за звичайну до 3°C. Під час Ель-Ніньо океан передає частину надлишкового тепла та вологи в атмосферу.

На додаток до зміни клімату, Ель-Ніньо може додати 0,2°C до середньої температури на Землі.

Нагадаємо, південна Європа готується до літньої рекордної посухи. Деякі регіони вже страждають від нестачі води, а фермери очікують найгірших урожаїв за десятиліття.

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