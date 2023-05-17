Метеорологи попереджають про рекордне потепління у найближчі п'ять років
Всесвітня метеорологічна організація попереджає, що зростання середньорічної глобальної температури на планеті може тимчасово досягти 1,5°C вище за доіндустріальні рівні в один з наступних п'яти років. Виною всьому викиди парникових газів та природне явище, відоме як Ель-Ніньо.
Про це пишуть Reuters.
Згідно з оцінками ВМО існує 66-відсоткова ймовірність того, що зростання середньорічної глобальної температури тимчасово досягне 1,5°C вище доіндустріальних рівнів.
Імовірність того, що один із наступних п'яти років буде найтеплішим за всю історію спостережень становить 98%.
"Ель-Ніньо поєднуватиметься з антропогенною зміною клімату, що підштовхне глобальні температури до незвіданих територій", — заявив генеральний секретар ВМО Петтері Таалас.
Що таке Ель-Ніньо
Ель-Ніньо — це природний феномен, в результаті якого екваторіальна частина Тихого океану стає теплішою за звичайну до 3°C. Під час Ель-Ніньо океан передає частину надлишкового тепла та вологи в атмосферу.
На додаток до зміни клімату, Ель-Ніньо може додати 0,2°C до середньої температури на Землі.
Нагадаємо, південна Європа готується до літньої рекордної посухи. Деякі регіони вже страждають від нестачі води, а фермери очікують найгірших урожаїв за десятиліття.