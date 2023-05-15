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Синоптики спрогнозували, в яких областях України буде по-літньому тепло

15 травня 2023 07:01
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Якою буде погода в Україні 15 травня
Київляни відпочивають у парку на лавках. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 15 травня, в Україні буде по-справжньому тепло. У деяких частинах країни очікуються короткочасні дощі.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 15 травня

Сьогодні вночі в Карпатському регіоні, вдень у західних областях буде хмарно з проясненнями. Очікуються короткочасні дощі, а також грози. Пориви вітру 15-20 м/с.

На решті території України мінлива хмарність. Істотних опадів не передбачається. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі +8-13°, вдень +20-25°, на крайньому заході +16-19°, а на високогір'ї Карпат очікується вночі +3-8°, вдень +9-14°.

Погода в Україні 15 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Києві та області

Синоптики розповіли, що сьогодні в столиці та на Київщині буде мінлива хмарність. Істотних опадів не передбачається. 

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря у Києві вночі +11-13°, вдень +22-24°; в області — вночі +8-13°, вдень +20-25°.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Народна синоптикиня розповіла, що сьогодні протягом дня температура повітря очікується +20-24°.

За її словами, у західних областях пройдуть короткочасні дощі та навіть грози. Температура повітря вдень буде +16-20°.

"У Києві понеділок передбачається сухим та теплим, максимально +23, +24 градуси", — розповіла Діденко.

Вона додала, що невелике похолодання очікується у завтра, 16 травня, на півночі України.

Погода в Україні 15 травня. Фото: t.me/PohodaNatalka

Нагадаємо, що науковці прогнозували, що посухи та повені стануть більш частими та масштабними у зв'язку з глобальним потеплінням та змінами клімату на планеті, однак зафіксувати цей факт не вдавалося. Однак тепер нове дослідження, проведене під керівництвом NASA, підтверджує, що великі посухи та періоди надмірного випадання опадів і накопичення води на суші справді відбуваються частіше.

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