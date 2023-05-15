Якою буде погода в Україні 15 травня

Синоптики спрогнозували, в яких областях України буде по-літньому тепло
Сьогодні, 15 травня, в Україні буде по-справжньому тепло. У деяких частинах країни очікуються короткочасні дощі.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та народна синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні 15 травня
Сьогодні вночі в Карпатському регіоні, вдень у західних областях буде хмарно з проясненнями. Очікуються короткочасні дощі, а також грози. Пориви вітру 15-20 м/с.
На решті території України мінлива хмарність. Істотних опадів не передбачається. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі +8-13°, вдень +20-25°, на крайньому заході +16-19°, а на високогір'ї Карпат очікується вночі +3-8°, вдень +9-14°.
Прогноз погоди в Києві та області
Синоптики розповіли, що сьогодні в столиці та на Київщині буде мінлива хмарність. Істотних опадів не передбачається.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря у Києві вночі +11-13°, вдень +22-24°; в області — вночі +8-13°, вдень +20-25°.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Народна синоптикиня розповіла, що сьогодні протягом дня температура повітря очікується +20-24°.
За її словами, у західних областях пройдуть короткочасні дощі та навіть грози. Температура повітря вдень буде +16-20°.
"У Києві понеділок передбачається сухим та теплим, максимально +23, +24 градуси", — розповіла Діденко.
Вона додала, що невелике похолодання очікується у завтра, 16 травня, на півночі України.
Нагадаємо, що науковці прогнозували, що посухи та повені стануть більш частими та масштабними у зв'язку з глобальним потеплінням та змінами клімату на планеті, однак зафіксувати цей факт не вдавалося. Однак тепер нове дослідження, проведене під керівництвом NASA, підтверджує, що великі посухи та періоди надмірного випадання опадів і накопичення води на суші справді відбуваються частіше.