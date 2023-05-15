Какая будет погода в Украине 15 мая

Киевляне отдыхают в парке на скамейках. Фото: Новости.

Сегодня, 15 мая, в Украине будет по-настоящему тепло. В некоторых частях страны ожидаются кратковременные дожди.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 15 мая

Сегодня ночью в Карпатском регионе, днем в западных областях облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, а также грозы. Порывы ветра 15-20 м/с.

На остальной территории Украины переменная облачность. Существенных осадков не предполагается. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью +8-13°, днем +20-25°, по крайней мере +16-19°, а на высокогорье Карпат ожидается ночью +3-8°, днем +9-14°.

Погода в Украине 15 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве и области

Синоптики рассказали, что сегодня в столице и Киевской области будет переменная облачность. Существенных осадков не предполагается.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киеве ночью +11-13°, днем +22-24°; в области — ночью +8-13°, днем +20-25°.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Народный синоптик рассказала, что сегодня в течение дня температура воздуха ожидается +20-24°.

По ее словам, в западных областях пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в дневные часы будет +16-20°.

"В Киеве понедельник предполагается сухим и теплым, максимально +23, +24 градуса", — рассказала Диденко.

Она добавила, что небольшое похолодание ожидается завтра, 16 мая, на севере Украины.

Погода в Украине 15 мая. Фото: t.me/PohodaNatalka

Напомним, что ученые прогнозировали, что засухи и наводнения станут более частыми и масштабными из-за глобального потепления и изменения климата на планете, однако зафиксировать этот факт не удавалось. Однако теперь новое исследование, проведенное под руководством NASA, подтверждает, что большие засухи и периоды чрезмерного выпадения осадков и накопления воды на суше действительно происходят чаще.