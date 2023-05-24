Погода в Україні на 25 травня - де варто очікувати дощів з грозами

Прогноз погоди на 25 травня. Фото: google.com

У четвер, 25 травня, в Україні очікується похмура погода. Температура вночі становитиме близько 16 градусів тепла, а вдень близько 18 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У четвер дощі очікуються у наступних регіонах:

на Лівобережжі;

півдні України;

у Карпатах;

на Закарпатті;

у Київській області.

Прогноз погоди в Україні на 25 травня. Фото: Укргідрометцентр

Якою буде температура повітря

Вітер очікується на північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +11...+16 градусів, у західних областях +8...+13 градусів, вдень +21...26 градусів; у Карпатах вночі +5…+10 градусів, удень +13…+18 градусів.

У Києві вночі очікується +11...+16 градусів, а вдень +21...+26 градусів.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні

У четвер, 25 травня, очікуються небезпечні метеорологічні явища щодо України. Зокрема:

на Лівобережжі;

на південній частині країни;

у Карпатах;

на Закарпатті.

Мапа небезпечних метеорологічних явищ. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, Всесвітня метеорологічна організація попереджає, що зростання середньорічної глобальної температури на планеті може тимчасово досягти 1,5°C вище за доіндустріальні рівні в один з наступних п'яти років. Виною всьому викиди парникових газів та природне явище, відоме як Ель-Ніньо.

Ель-Ніньо — це природний феномен, в результаті якого екваторіальна частина Тихого океану стає теплішою за звичайну до 3°C.