Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Синоптики розповіли, яким регіонам варто побоюватися дощів із грозами arrow

Синоптики розповіли, яким регіонам варто побоюватися дощів із грозами

24 травня 2023 16:27
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 25 травня - де варто очікувати дощів з грозами
Прогноз погоди на 25 травня. Фото: google.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У четвер, 25 травня, в Україні очікується похмура погода. Температура вночі становитиме близько 16 градусів тепла, а вдень близько 18 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Якою буде погода в Україні 25 травня

У четвер дощі очікуються у наступних регіонах:

  • на Лівобережжі;
  • півдні України;
  • у Карпатах;
  • на Закарпатті;
  • у Київській області.
Погода на 25 травня
Прогноз погоди в Україні на 25 травня. Фото: Укргідрометцентр

Якою буде температура повітря

Вітер очікується на північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +11...+16 градусів, у західних областях +8...+13 градусів, вдень +21...26 градусів; у Карпатах вночі +5…+10 градусів, удень +13…+18 градусів.

У Києві вночі очікується +11...+16 градусів, а вдень +21...+26 градусів.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні

У четвер, 25 травня, очікуються небезпечні метеорологічні явища щодо України. Зокрема:

  • на Лівобережжі;
  • на південній частині країни;
  • у Карпатах;
  • на Закарпатті.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні
Мапа небезпечних метеорологічних явищ. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, Всесвітня метеорологічна організація попереджає, що зростання середньорічної глобальної температури на планеті може тимчасово досягти 1,5°C вище за доіндустріальні рівні в один з наступних п'яти років. Виною всьому викиди парникових газів та природне явище, відоме як Ель-Ніньо.

Ель-Ніньо — це природний феномен, в результаті якого екваторіальна частина Тихого океану стає теплішою за звичайну до 3°C.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB