Погода в Україні на 25 травня - де варто очікувати дощів з грозами

Синоптики розповіли, яким регіонам варто побоюватися дощів із грозами
У четвер, 25 травня, в Україні очікується похмура погода. Температура вночі становитиме близько 16 градусів тепла, а вдень близько 18 градусів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні 25 травня
У четвер дощі очікуються у наступних регіонах:
- на Лівобережжі;
- півдні України;
- у Карпатах;
- на Закарпатті;
- у Київській області.
Якою буде температура повітря
Вітер очікується на північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +11...+16 градусів, у західних областях +8...+13 градусів, вдень +21...26 градусів; у Карпатах вночі +5…+10 градусів, удень +13…+18 градусів.
У Києві вночі очікується +11...+16 градусів, а вдень +21...+26 градусів.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні
У четвер, 25 травня, очікуються небезпечні метеорологічні явища щодо України. Зокрема:
- на Лівобережжі;
- на південній частині країни;
- у Карпатах;
- на Закарпатті.
Нагадаємо, Всесвітня метеорологічна організація попереджає, що зростання середньорічної глобальної температури на планеті може тимчасово досягти 1,5°C вище за доіндустріальні рівні в один з наступних п'яти років. Виною всьому викиди парникових газів та природне явище, відоме як Ель-Ніньо.
Ель-Ніньо — це природний феномен, в результаті якого екваторіальна частина Тихого океану стає теплішою за звичайну до 3°C.