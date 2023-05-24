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Синоптики предупредили о дождях: где сегодня испортится погода

24 мая 2023 06:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики предупредили о дождях: где сегодня испортится погода
Девушка прячется под зонтиком во время дождя. Фотоколлаж: Новости.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В среду, 24 мая, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В большинстве регионов Украины прогнозируют дожди с грозами.

Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Прогноз погоды по Украине

По данным синоптиков Укргидрометцентра, 24 мая, температура воздуха будет составлять:

  • ночью+12...+17 градусов,
  • днем +20...+25 градусов.

Ветер ожидается северо-восточный, 5 — 10 м/с.

Народная синоптика Наталья Диденко сообщает, что во многих областях пройдут кратковременные дожди. И даже грозы.

По словам Наталки Диденко, сейчас в западных областях необычно комфортная погода, солнечная и умеренно теплая, но днем все равно возможны осадки на:

  • Закарпатье,
  • Львовской области,
  • Ивано-Франковской области.

В Ровенской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях осадки маловероятны.

Погода в Украине на 24 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды по Киеву и области

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что в Киеве также местами кратковременные дожди.

В Киевской области:

  • +12…+17 градусов ночью,
  • +20…+25 градусов днем.

В Киеве:

  • ночью — около 15 градусов тепла,
  • днем — около 25 градусов тепла.

Опасные метеорологические явления

Также Укргидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях в Украине. В частности, 24 мая днем грозы ожидаются:

  • в восточных регионах;
  • южных;
  • Днепропетровской области;
  • в Закарпатской области.
Опасные метеорологические явления в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, Всемирная метеорологическая организация предупреждает, что рост среднегодовой глобальной температуры на планете может временно достичь 1,5°C выше доиндустриальных уровней в один из следующих пяти лет. Виной всему выбросы парниковых газов и природное явление, известное как Эль-Ниньо.

Эль-Ниньо — это естественный феномен, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычной до 3°C.

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