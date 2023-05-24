Синоптики предупредили о дождях: где сегодня испортится погода
В среду, 24 мая, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В большинстве регионов Украины прогнозируют дожди с грозами.
Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Прогноз погоды по Украине
По данным синоптиков Укргидрометцентра, 24 мая, температура воздуха будет составлять:
- ночью+12...+17 градусов,
- днем +20...+25 градусов.
Ветер ожидается северо-восточный, 5 — 10 м/с.
Народная синоптика Наталья Диденко сообщает, что во многих областях пройдут кратковременные дожди. И даже грозы.
По словам Наталки Диденко, сейчас в западных областях необычно комфортная погода, солнечная и умеренно теплая, но днем все равно возможны осадки на:
- Закарпатье,
- Львовской области,
- Ивано-Франковской области.
В Ровенской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях осадки маловероятны.
Прогноз погоды по Киеву и области
Синоптик Наталья Диденко сообщает, что в Киеве также местами кратковременные дожди.
В Киевской области:
- +12…+17 градусов ночью,
- +20…+25 градусов днем.
В Киеве:
- ночью — около 15 градусов тепла,
- днем — около 25 градусов тепла.
Опасные метеорологические явления
Также Укргидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях в Украине. В частности, 24 мая днем грозы ожидаются:
- в восточных регионах;
- южных;
- Днепропетровской области;
- в Закарпатской области.
Напомним, Всемирная метеорологическая организация предупреждает, что рост среднегодовой глобальной температуры на планете может временно достичь 1,5°C выше доиндустриальных уровней в один из следующих пяти лет. Виной всему выбросы парниковых газов и природное явление, известное как Эль-Ниньо.
Эль-Ниньо — это естественный феномен, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычной до 3°C.