Погода в Україні на 24 травня - де очікуються дощі з грозами

Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні завтра
У середу, 24 травня, в Україні очікується погіршення погодних умов. У більшості регіонів України очікуються дощі із грозами.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Яка погода буде в Україні 24 травня
Дощі очікуються у більшості регіонів України. Зокрема:
- східних регіонах;
- центральних областях;
- Запорізької області;
- Київщини.
Дощів не буде:
- у Волинській області;
- Рівненської області;
- Тернопільській області;
- Хмельницька область.
Температура повітря в Україні 24 травня
Вітер очікується північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12...+17 градусів, а вдень +20...+25 градусів. На півдні Одещини очікується до 28 градусів тепла, а в Карпатах +13…+18 градусів.
У Київській області очікується +12…+17 градусів уночі та +20…+25 градусів вдень. У Києві вночі буде близько 15 градусів тепла, а вдень - близько 25 градусів тепла.
Небезпечні метеорологічні явища
Також Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Зокрема, 24 травня вдень грози очікуються:
- у східних регіонах;
- південних;
- Дніпропетровській області;
- Закарпатській області.
Нагадаємо, що синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища першого рівня в Одесі та області. 23 травня очікується гроза, місцями град . Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.