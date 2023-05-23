Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні завтра arrow

Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні завтра

23 травня 2023 16:28
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 24 травня - де очікуються дощі з грозами
Прогноз погоди на 24 травня. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У середу, 24 травня, в Україні очікується погіршення погодних умов. У більшості регіонів України очікуються дощі із грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 24 травня

Дощі очікуються у більшості регіонів України. Зокрема:

  • східних регіонах;
  • центральних областях;
  • Запорізької області;
  • Київщини.

Дощів не буде:

  • у Волинській області;
  • Рівненської області;
  • Тернопільській області;
  • Хмельницька область.
Погода на 24 травня
Погода в Україні на 24 травня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря в Україні 24 травня

Вітер очікується північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12...+17 градусів, а вдень +20...+25 градусів. На півдні Одещини очікується до 28 градусів тепла, а в Карпатах +13…+18 градусів.

У Київській області очікується +12…+17 градусів уночі та +20…+25 градусів вдень. У Києві вночі буде близько 15 градусів тепла, а вдень - близько 25 градусів тепла.

Небезпечні метеорологічні явища

Також Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Зокрема, 24 травня вдень грози очікуються:

  • у східних регіонах;
  • південних;
  • Дніпропетровській області;
  • Закарпатській області.
Небезпечні метеорологічні явища на 24 травня
Небезпечні метеорологічні явища України. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища першого рівня в Одесі та області. 23 травня очікується гроза, місцями град . Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

23:20Пілот Karaya розповів, чому в РФ сталося масове падіння авіації

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB