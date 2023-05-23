Погода в Україні на 24 травня - де очікуються дощі з грозами

Прогноз погоди на 24 травня. Фото: Новини.LIVE

У середу, 24 травня, в Україні очікується погіршення погодних умов. У більшості регіонів України очікуються дощі із грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 24 травня

Дощі очікуються у більшості регіонів України. Зокрема:

східних регіонах;

центральних областях;

Запорізької області;

Київщини.

Дощів не буде:

у Волинській області;

Рівненської області;

Тернопільській області;

Хмельницька область.

Погода в Україні на 24 травня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря в Україні 24 травня

Вітер очікується північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12...+17 градусів, а вдень +20...+25 градусів. На півдні Одещини очікується до 28 градусів тепла, а в Карпатах +13…+18 градусів.

У Київській області очікується +12…+17 градусів уночі та +20…+25 градусів вдень. У Києві вночі буде близько 15 градусів тепла, а вдень - близько 25 градусів тепла.

Небезпечні метеорологічні явища

Також Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Зокрема, 24 травня вдень грози очікуються:

у східних регіонах;

південних;

Дніпропетровській області;

Закарпатській області.

Небезпечні метеорологічні явища України. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища першого рівня в Одесі та області. 23 травня очікується гроза, місцями град . Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.