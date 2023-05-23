Погода в Украине на 24 мая - где ожидаются дожди с грозами

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине завтра
В среду, 24 мая, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В большинстве регионов Украины ожидаются дожди с грозами.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Какая погода будет в Украине 24 мая
Дожди ожидаются в большинстве регионов Украины. В частности:
- восточных регионах;
- центральных областях;
- Запорожской области;
- Киевской области.
Дождей не будет:
- в Волынской области;
- Ровенской области;
- Тернопольской области;
- Хмельницкой области.
Температура воздуха в Украине 24 мая
Ветер ожидается северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов, а днем +20…+25 градусов. На юге Одесской области ожидается до 28 градусов тепла, а в Карпатах +13…+18 градусов.
В Киевской области ожидается +12…+17 градусов ночью и +20…+25 градусов днем. В Киеве ночью будет около 15 градусов тепла, а днем около 25 градусов тепла.
Опасные метеорологические явления
Также Укргидрометцентр предупреждает про опасные метеорологические явления в Украине. В частности, 24 мая днем грозы ожидаются:
- в восточных регионах;
- южных;
- Днепропетровской области;
- Закарпатской области.
Напомним, что синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях первого уровня в Одессе и области. 23 мая ожидается гроза, местами град. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.