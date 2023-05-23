Погода в Украине на 24 мая - где ожидаются дожди с грозами

Прогноз погоды на 24 мая. Фото: Новини.LIVE

В среду, 24 мая, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В большинстве регионов Украины ожидаются дожди с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Дожди ожидаются в большинстве регионов Украины. В частности:

восточных регионах;

центральных областях;

Запорожской области;

Киевской области.

Дождей не будет:

в Волынской области;

Ровенской области;

Тернопольской области;

Хмельницкой области.

Погода в Украине на 24 мая. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха в Украине 24 мая

Ветер ожидается северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов, а днем +20…+25 градусов. На юге Одесской области ожидается до 28 градусов тепла, а в Карпатах +13…+18 градусов.

В Киевской области ожидается +12…+17 градусов ночью и +20…+25 градусов днем. В Киеве ночью будет около 15 градусов тепла, а днем около 25 градусов тепла.

Опасные метеорологические явления

Также Укргидрометцентр предупреждает про опасные метеорологические явления в Украине. В частности, 24 мая днем грозы ожидаются:

в восточных регионах;

южных;

Днепропетровской области;

Закарпатской области.

Опасные метеорологические явления в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях первого уровня в Одессе и области. 23 мая ожидается гроза, местами град. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.