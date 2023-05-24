Синоптики попередили про дощі: де сьогодні зіпсується погода
У середу, 24 травня, в Україні очікується погіршення погодних умов. У більшості регіонів України прогнозують дощі із грозами.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Прогноз погоди по Україні
За даними синоптиків Укргідрометцентру, 24 травня, температура повітря становитиме:
- вночі+12...+17 градусів,
- вдень +20...+25 градусів.
Вітер очікується північно-східний, 5 — 10 м/с.
Народна синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що у багатьох областях пройдуть короткочасні дощі. І навіть грози.
За словами Наталки Діденко, зараз у західних областях незвично така комфортна погода, сонячна і помірно тепла, але вдень все одно можливі опади на:
- Закарпатті,
- Львівщині,
- Івано-Франківщині.
У Рівненській, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях опади малоймовірні.
Прогноз погоди по Києву та області
Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що у Києві також місцями короткочасні дощі.
У Київській області:
- +12…+17 градусів уночі,
- +20…+25 градусів вдень.
У Києві:
- вночі — близько 15 градусів тепла,
- вдень — близько 25 градусів тепла.
Небезпечні метеорологічні явища
Також Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Зокрема, 24 травня грози очікуються:
- у східних регіонах;
- південних;
- Дніпропетровській області;
- Закарпатській області.
Нагадаємо, Всесвітня метеорологічна організація попереджає, що зростання середньорічної глобальної температури на планеті може тимчасово досягти 1,5°C вище за доіндустріальні рівні в один з наступних п'яти років. Виною всьому викиди парникових газів та природне явище, відоме як Ель-Ніньо.
Ель-Ніньо — це природний феномен, в результаті якого екваторіальна частина Тихого океану стає теплішою за звичайну до 3°C.