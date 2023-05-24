Синоптики попередили про дощі: де сьогодні зіпсується погода

Дівчина ховається під парасолею під час дощу. Фотоколаж: Новини.LIVE

У середу, 24 травня, в Україні очікується погіршення погодних умов. У більшості регіонів України прогнозують дощі із грозами.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Прогноз погоди по Україні

За даними синоптиків Укргідрометцентру, 24 травня, температура повітря становитиме:

вночі+12...+17 градусів,

вдень +20...+25 градусів.

Вітер очікується північно-східний, 5 — 10 м/с.

Народна синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що у багатьох областях пройдуть короткочасні дощі. І навіть грози.



За словами Наталки Діденко, зараз у західних областях незвично така комфортна погода, сонячна і помірно тепла, але вдень все одно можливі опади на:

Закарпатті,

Львівщині,

Івано-Франківщині.

У Рівненській, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях опади малоймовірні.

Погода в Україні на 24 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди по Києву та області

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що у Києві також місцями короткочасні дощі.

У Київській області:

+12…+17 градусів уночі,

+20…+25 градусів вдень.

У Києві:

вночі — близько 15 градусів тепла,

вдень — близько 25 градусів тепла.

Небезпечні метеорологічні явища

Також Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Зокрема, 24 травня грози очікуються:

у східних регіонах;

південних;

Дніпропетровській області;

Закарпатській області.

Небезпечні метеорологічні явища України. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, Всесвітня метеорологічна організація попереджає, що зростання середньорічної глобальної температури на планеті може тимчасово досягти 1,5°C вище за доіндустріальні рівні в один з наступних п'яти років. Виною всьому викиди парникових газів та природне явище, відоме як Ель-Ніньо.

Ель-Ніньо — це природний феномен, в результаті якого екваторіальна частина Тихого океану стає теплішою за звичайну до 3°C.