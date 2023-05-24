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Синоптики попередили про дощі: де сьогодні зіпсується погода

24 травня 2023 06:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики попередили про дощі: де сьогодні зіпсується погода
Дівчина ховається під парасолею під час дощу. Фотоколаж: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У середу, 24 травня, в Україні очікується погіршення погодних умов. У більшості регіонів України прогнозують дощі із грозами.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Прогноз погоди по Україні

За даними синоптиків Укргідрометцентру, 24 травня, температура повітря становитиме:

  • вночі+12...+17 градусів,
  • вдень +20...+25 градусів.

Вітер очікується північно-східний, 5 — 10 м/с.

Народна синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що у багатьох областях пройдуть короткочасні дощі. І навіть грози.
 
За словами Наталки Діденко, зараз у західних областях незвично така комфортна погода, сонячна і помірно тепла, але вдень все одно можливі опади на:

  • Закарпатті,
  • Львівщині,
  • Івано-Франківщині.

У Рівненській, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях опади малоймовірні. 

Погода в Україні на 24 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди по Києву та області

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що у Києві також місцями короткочасні дощі. 

У Київській області:

  • +12…+17 градусів уночі,
  •  +20…+25 градусів вдень.

У Києві:

  • вночі — близько 15 градусів тепла,
  • вдень — близько 25 градусів тепла.

Небезпечні метеорологічні явища

Також Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Зокрема, 24 травня грози очікуються:

  • у східних регіонах;
  • південних;
  • Дніпропетровській області;
  • Закарпатській області.
Небезпечні метеорологічні явища України. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, Всесвітня метеорологічна організація попереджає, що зростання середньорічної глобальної температури на планеті може тимчасово досягти 1,5°C вище за доіндустріальні рівні в один з наступних п'яти років. Виною всьому викиди парникових газів та природне явище, відоме як Ель-Ніньо.

Ель-Ніньо — це природний феномен, в результаті якого екваторіальна частина Тихого океану стає теплішою за звичайну до 3°C.

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