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Синоптики рассказали, каким регионам стоит опасаться дождей с грозами

24 мая 2023 16:27
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на 25 мая - где стоит ожидать дождей с грозами
Прогноз погоды на 25 мая. Фото: google.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В четверг, 25 мая, в Украине ожидается пасмурная погода. Температура ночью составит около 16 градусов тепла, а днем около 18 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В четверг дожди ожидаются в следующих регионах:

  • на Левобережье;
  • юге Украины;
  • в Карпатах;
  • на Закарпатье;
  • в Киевской области.
Погода на 25 мая
Прогноз погоды в Украине на 25 мая. Фото: Укргидрометцентр

Какая будет температура воздуха

Ветер ожидается северный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +11…+16 градусов, в западных областях +8…+13 градусов, днем +21…26 градусов; в Карпатах ночью +5…+10 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Киеве ночью ожидается +11…+16 градусов, а днем +21…+26 градусов.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине

В четверг, 25 мая, ожидаются опасные метеорологические явления по Украине. В частности:

  • на Левобережье;
  • на южной части страны;
  • В Карпатах;
  • на Закарпатье.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине
Карта опасных метеорологических явлений. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, Всемирная метеорологическая организация предупреждает, что рост среднегодовой глобальной температуры на планете может временно достичь 1,5°C выше доиндустриальных уровней в один из следующих пяти лет. Виной всему выбросы парниковых газов и природное явление, известное как Эль-Ниньо.

Эль-Ниньо — это естественный феномен, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычной до 3°C.

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