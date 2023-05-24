Погода в Украине на 25 мая - где стоит ожидать дождей с грозами

Синоптики рассказали, каким регионам стоит опасаться дождей с грозами
В четверг, 25 мая, в Украине ожидается пасмурная погода. Температура ночью составит около 16 градусов тепла, а днем около 18 градусов.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине 25 мая
В четверг дожди ожидаются в следующих регионах:
- на Левобережье;
- юге Украины;
- в Карпатах;
- на Закарпатье;
- в Киевской области.
Какая будет температура воздуха
Ветер ожидается северный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +11…+16 градусов, в западных областях +8…+13 градусов, днем +21…26 градусов; в Карпатах ночью +5…+10 градусов, днем +13…+18 градусов.
В Киеве ночью ожидается +11…+16 градусов, а днем +21…+26 градусов.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине
В четверг, 25 мая, ожидаются опасные метеорологические явления по Украине. В частности:
- на Левобережье;
- на южной части страны;
- В Карпатах;
- на Закарпатье.
Напомним, Всемирная метеорологическая организация предупреждает, что рост среднегодовой глобальной температуры на планете может временно достичь 1,5°C выше доиндустриальных уровней в один из следующих пяти лет. Виной всему выбросы парниковых газов и природное явление, известное как Эль-Ниньо.
Эль-Ниньо — это естественный феномен, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычной до 3°C.