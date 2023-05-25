Синоптики рассказали, в каких областях сегодня будет господствовать ненастье
В четверг в Украине ожидается пасмурная погода. Температура ночью будет около 16 градусов тепла, а днем около 18 градусов. Практически повсюду местами кратковременные дожди и грозы.
Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Прогноз погоды по Украине
Синоптики предупреждают: на Левобережье, на юге страны, в Карпатах и на Закарпатье — кратковременные дожди, грозы. На остальной территории ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь.
Ветер северный, северо-западный, 5 — 10 м/с.
Температура:
- ночью 11 — 16°,
- в западных областях 8 — 13°,
- днем 21 — 26°.
В четверг будет неустойчивая атмосфера.
Меньшая вероятность осадков:
- Волынская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Хмельницкая,
- Черновицкая,
- Житомирская,
- Черниговская,
- Киевская области.
Прогноз погоды в столице
Наталья Диденко сообщила, что в Киеве в четверг существенные осадки маловероятны.
Максимальная температура воздуха в течение дня около +25 градусов тепла.
Также Диденко предупредила, что из-за неустойчивости атмосферы может прыгать персональное артериальное давление. Поэтому посоветовала брать с собой воду и таблетки.
Опасные метеорологические явления
25 мая ожидаются опасные метеорологические явления по отношению к Украине. В частности:
- на Левобережье;
- на южной части страны;
- в Карпатах;
- в Закарпатье.
Напомним, Всемирная метеорологическая организация предупреждает, что рост среднегодовой глобальной температуры на планете может временно достичь 1,5°C выше доиндустриальных уровней в один из следующих пяти лет. Виной всему выбросы парниковых газов и природное явление, известное как Эль-Ниньо.
Эль-Ниньо — это естественный феномен, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычной до 3°C.