Синоптики рассказали, в каких областях сегодня будет господствовать ненастье

Женщина прячется от дождя. Фото: УНИАН

В четверг в Украине ожидается пасмурная погода. Температура ночью будет около 16 градусов тепла, а днем около 18 градусов. Практически повсюду местами кратковременные дожди и грозы.

Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Прогноз погоды по Украине

Синоптики предупреждают: на Левобережье, на юге страны, в Карпатах и на Закарпатье — кратковременные дожди, грозы. На остальной территории ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь.

Ветер северный, северо-западный, 5 — 10 м/с.

Температура:

ночью 11 — 16°,

в западных областях 8 — 13°,

днем 21 — 26°.

Прогноз погоды в Украине на 25 мая. Фото: Укргидрометцентр

В четверг будет неустойчивая атмосфера.

Меньшая вероятность осадков:

Волынская,

Ровенская,

Тернопольская,

Хмельницкая,

Черновицкая,

Житомирская,

Черниговская,

Киевская области.

Прогноз погоды. Фото: Наталья Диденко

Прогноз погоды в столице

Наталья Диденко сообщила, что в Киеве в четверг существенные осадки маловероятны.

Максимальная температура воздуха в течение дня около +25 градусов тепла.

Также Диденко предупредила, что из-за неустойчивости атмосферы может прыгать персональное артериальное давление. Поэтому посоветовала брать с собой воду и таблетки.

Опасные метеорологические явления

25 мая ожидаются опасные метеорологические явления по отношению к Украине. В частности:

на Левобережье;

на южной части страны;

в Карпатах;

в Закарпатье.

Карта опасных метеорологических явлений. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, Всемирная метеорологическая организация предупреждает, что рост среднегодовой глобальной температуры на планете может временно достичь 1,5°C выше доиндустриальных уровней в один из следующих пяти лет. Виной всему выбросы парниковых газов и природное явление, известное как Эль-Ниньо.

Эль-Ниньо — это естественный феномен, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычной до 3°C.