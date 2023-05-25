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Синоптики рассказали, в каких областях сегодня будет господствовать ненастье

25 мая 2023 07:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики рассказали, в каких областях сегодня будет господствовать ненастье
Женщина прячется от дождя. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В четверг в Украине ожидается пасмурная погода. Температура ночью будет около 16 градусов тепла, а днем около 18 градусов. Практически повсюду местами кратковременные дожди и грозы.

Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Прогноз погоды по Украине 

Синоптики предупреждают: на Левобережье, на юге страны, в Карпатах и на Закарпатье — кратковременные дожди, грозы. На остальной территории ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь.

Ветер северный, северо-западный, 5 — 10 м/с.
Температура:

  • ночью 11 — 16°,
  • в западных областях 8 — 13°,
  • днем 21 — 26°.
Прогноз погоды в Украине на 25 мая. Фото: Укргидрометцентр

В четверг будет неустойчивая атмосфера.

Меньшая вероятность осадков:

  • Волынская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Хмельницкая,
  • Черновицкая,
  • Житомирская,
  • Черниговская,
  • Киевская области.
Прогноз погоды. Фото: Наталья Диденко

Прогноз погоды в столице

Наталья Диденко сообщила, что в Киеве в четверг существенные осадки маловероятны.

Максимальная температура воздуха в течение дня около +25 градусов тепла.

  Также Диденко предупредила, что из-за неустойчивости атмосферы может прыгать персональное артериальное давление. Поэтому посоветовала брать с собой воду и таблетки.  

Опасные метеорологические явления

25 мая ожидаются опасные метеорологические явления по отношению к Украине. В частности:

  • на Левобережье;
  • на южной части страны;
  • в Карпатах;
  • в Закарпатье.
Карта опасных метеорологических явлений. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, Всемирная метеорологическая организация предупреждает, что рост среднегодовой глобальной температуры на планете может временно достичь 1,5°C выше доиндустриальных уровней в один из следующих пяти лет. Виной всему выбросы парниковых газов и природное явление, известное как Эль-Ниньо.

Эль-Ниньо — это естественный феномен, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычной до 3°C.

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