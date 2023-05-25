Прогноз погоды по Украине на завтра: где дожди.

Синоптики прогнозируют дожди: где испортится завтра погода
Синоптики обнародовали погодные условия, которые будут в Украине в пятницу, 26 мая. Местами ожидаются кратковременные дожди, возможно, даже грозы. Исследователи также проинформировали, какая гидрологическая ситуация и пожароопасность будет в Украине.
Об этом информирует Укргидрометцентр.
Прогноз погоды по Украине
Синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью 26 мая местами в южных, центральных и восточных областях ожидаются дожди. Днем в северных областях ожидаются не только кратковременные дожди, а возможно даже грозы.
Ночью и утром на Левобережье местами туман. Ветер северный 5-10 м/с.
Температура воздуха по Украине:
- ночью 11-16°,
- на побережье морей ночью до 19°,
- днем 21-26°;
- в Карпатах ночью 5-10 °, а днем 13-18 °.
Прогноз погоды по Киевской области
По прогнозам синоптиков, погода в столице будет без осадков, но по области днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Возможно, даже гроза.
Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха по Киевщине в пятницу ожидается:
- по области ночью 11-16°,
- днем 21-26°;
- в Киеве ночью 13-15 °, днем 24-26 °.
Опасные гидрологические явления
Отмечается, что 25-29 мая вследствие пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада ожидается затопление пониженных участков. В каких населенных пунктах это может наблюдаться:
- Кременчугское водохранилище
- Каменское водохранилище
- Днепровском водохранилище
- Каховском водохранилище
- в Черкасской области
- в Полтавской области
- в Кировоградской области
- в Днепропетровской области
- в Запорожской области
- в Херсонской области
Эксперты отмечают ІІ уровень опасности — оранжевый.
Пожарная опасность
Эксперты отметили, что 26-28 мая в Украине преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Несколько регионов пожарная опасность не будет касаться:
- Львовская область
- Закарпатская область
- Ивано-Франковская область
- Черновицкая область
- восточные области
- юго-восточные области
- Крым
Напомним, что в четверг в Украине ожидается пасмурная погода. Температура ночью будет около 16 градусов тепла, а днем около 18 градусов. Практически повсюду местами кратковременные дожди и грозы.