Прогноз погоды по Украине на завтра: где дожди.

Человек, идущий с зонтиком в парке. Фото: Новини.LIVE

Синоптики обнародовали погодные условия, которые будут в Украине в пятницу, 26 мая. Местами ожидаются кратковременные дожди, возможно, даже грозы. Исследователи также проинформировали, какая гидрологическая ситуация и пожароопасность будет в Украине.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

Читайте также:

Прогноз погоды по Украине

Синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью 26 мая местами в южных, центральных и восточных областях ожидаются дожди. Днем в северных областях ожидаются не только кратковременные дожди, а возможно даже грозы.

Ночью и утром на Левобережье местами туман. Ветер северный 5-10 м/с.

Температура воздуха по Украине:

ночью 11-16°,

на побережье морей ночью до 19°,

днем 21-26°;

в Карпатах ночью 5-10 °, а днем 13-18 °.

Прогноз погоды по Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды по Киевской области

По прогнозам синоптиков, погода в столице будет без осадков, но по области днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Возможно, даже гроза.

Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха по Киевщине в пятницу ожидается:

по области ночью 11-16°,

днем 21-26°;

в Киеве ночью 13-15 °, днем 24-26 °.

Опасные гидрологические явления

Отмечается, что 25-29 мая вследствие пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада ожидается затопление пониженных участков. В каких населенных пунктах это может наблюдаться:

Кременчугское водохранилище

Каменское водохранилище

Днепровском водохранилище

Каховском водохранилище

в Черкасской области

в Полтавской области

в Кировоградской области

в Днепропетровской области

в Запорожской области

в Херсонской области

Эксперты отмечают ІІ уровень опасности — оранжевый.

Опасные гидрологические явления по Украине. Фото: Укргидрометцентр

Пожарная опасность

Эксперты отметили, что 26-28 мая в Украине преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Несколько регионов пожарная опасность не будет касаться:

Львовская область

Закарпатская область

Ивано-Франковская область

Черновицкая область

восточные области

юго-восточные области

Крым

Пожароопасность по Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что в четверг в Украине ожидается пасмурная погода. Температура ночью будет около 16 градусов тепла, а днем около 18 градусов. Практически повсюду местами кратковременные дожди и грозы.