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Синоптики прогнозируют дожди: где испортится завтра погода

25 мая 2023 17:42
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды по Украине на завтра: где дожди.
Человек, идущий с зонтиком в парке. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Синоптики обнародовали погодные условия, которые будут в Украине в пятницу, 26 мая. Местами ожидаются кратковременные дожди, возможно, даже грозы. Исследователи также проинформировали, какая гидрологическая ситуация и пожароопасность будет в Украине.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды по Украине

Синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью 26 мая местами в южных, центральных и восточных областях ожидаются дожди. Днем в северных областях ожидаются не только кратковременные дожди, а возможно даже грозы.

Ночью и утром на Левобережье местами туман. Ветер северный 5-10 м/с.

Температура воздуха по Украине:

  • ночью 11-16°,
  • на побережье морей ночью до 19°,
  • днем 21-26°;
  • в Карпатах ночью 5-10 °, а днем 13-18 °.
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Прогноз погоды по Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды по Киевской области

По прогнозам синоптиков, погода в столице будет без осадков, но по области днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Возможно, даже гроза.

Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха по Киевщине в пятницу ожидается:

  • по области ночью 11-16°,
  • днем 21-26°;
  • в Киеве ночью 13-15 °, днем 24-26 °.

Опасные гидрологические явления

Отмечается, что 25-29 мая вследствие пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада ожидается затопление пониженных участков. В каких населенных пунктах это может наблюдаться:

  • Кременчугское водохранилище
  • Каменское водохранилище
  • Днепровском водохранилище
  • Каховском водохранилище
  • в Черкасской области
  • в Полтавской области
  • в Кировоградской области
  • в Днепропетровской области
  • в Запорожской области
  • в Херсонской области

Эксперты отмечают ІІ уровень опасности — оранжевый.

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Опасные гидрологические явления по Украине. Фото: Укргидрометцентр

Пожарная опасность

Эксперты отметили, что 26-28 мая в Украине преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Несколько регионов пожарная опасность не будет касаться:

  • Львовская область
  • Закарпатская область
  • Ивано-Франковская область
  • Черновицкая область
  • восточные области
  • юго-восточные области
  • Крым
погода
Пожароопасность по Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что в четверг в Украине ожидается пасмурная погода. Температура ночью будет около 16 градусов тепла, а днем около 18 градусов. Практически повсюду местами кратковременные дожди и грозы.

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