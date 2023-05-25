В Украине в пятницу дождь: какие области охватят осадки

Женщины, идущие с зонтиками в парке. Фото: Новини.LIVE

Синоптики спрогнозировали погодные условия по Украине на пятницу, 26 мая. Ожидается переменная облачность. Местами прогнозируют кратковременные дожди, возможно, даже грозы.

Об этом информирует Meteoprog.

Читайте также:

Центральный регион Украины

Синоптики прогнозируют в Винницкой области переменную облачность и небольшой дождь. Ветер северный и северо-восточный, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, а в течение дня +21+23°С.

В Черкасской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, а днем +22+24°С.

В Кировоградской области синоптики прогнозируют облачность с прояснениями и дождь. Ветер северо-восточный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +22+24°С.

В Полтавской области также следует ожидать переменную облачность и кратковременный дождь. Ветер северный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +22+24°С.

В Днепропетровской области синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 2-3 м/с. Температура воздуха по области ночью +14+16°С, днем +24+26°С.

Западный регион Украины

Синоптики прогнозируют переменную облачность и дождь во Львовской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Закарпатской областях. Осадков не будет только в Ровенской и Ивано-Франковской области.

Ветер северо-западный, 2-5 м/с. Температура воздуха ночью +11+15°С, днем +20+25°С.

Северный регион Украины

В Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 2-5 м/с. Температура воздуха ночью +12+16°С, днем +21+25°С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 2-3 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С.

В Луганской и Донбассе облачно, без осадков. Ветер северный, 1-2 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +24+26°С.

Южный регион Украины

В Запорожье, Херсонской, Николаевской, Одесской и Крыму ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Ветер переменных направлений, 1-5 м/с. Температура воздуха ночью +11+17°С, днем +21+26°С.

В столице ожидается облачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +23+25°С.

Прогноз погоды по Украине. Фото: Скриншот

Напомним, что синоптики обнародовали погодные условия, которые будут в Украине в пятницу, 26 мая. Местами ожидаются кратковременные дожди, возможно, даже грозы. Исследователи также проинформировали, какая гидрологическая ситуация и пожароопасность будет в Украине.