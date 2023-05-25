В Украине в пятницу дождь: какие области охватят осадки

Где в Украине завтра дождь: детальный прогноз погоды
Синоптики спрогнозировали погодные условия по Украине на пятницу, 26 мая. Ожидается переменная облачность. Местами прогнозируют кратковременные дожди, возможно, даже грозы.
Об этом информирует Meteoprog.
Центральный регион Украины
Синоптики прогнозируют в Винницкой области переменную облачность и небольшой дождь. Ветер северный и северо-восточный, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, а в течение дня +21+23°С.
В Черкасской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, а днем +22+24°С.
В Кировоградской области синоптики прогнозируют облачность с прояснениями и дождь. Ветер северо-восточный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +22+24°С.
В Полтавской области также следует ожидать переменную облачность и кратковременный дождь. Ветер северный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +22+24°С.
В Днепропетровской области синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 2-3 м/с. Температура воздуха по области ночью +14+16°С, днем +24+26°С.
Западный регион Украины
Синоптики прогнозируют переменную облачность и дождь во Львовской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Закарпатской областях. Осадков не будет только в Ровенской и Ивано-Франковской области.
Ветер северо-западный, 2-5 м/с. Температура воздуха ночью +11+15°С, днем +20+25°С.
Северный регион Украины
В Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ветер переменных направлений, 2-5 м/с. Температура воздуха ночью +12+16°С, днем +21+25°С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 2-3 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С.
В Луганской и Донбассе облачно, без осадков. Ветер северный, 1-2 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +24+26°С.
Южный регион Украины
В Запорожье, Херсонской, Николаевской, Одесской и Крыму ожидается переменная облачность, без существенных осадков.
Ветер переменных направлений, 1-5 м/с. Температура воздуха ночью +11+17°С, днем +21+26°С.
В столице ожидается облачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +23+25°С.
Напомним, что синоптики обнародовали погодные условия, которые будут в Украине в пятницу, 26 мая. Местами ожидаются кратковременные дожди, возможно, даже грозы. Исследователи также проинформировали, какая гидрологическая ситуация и пожароопасность будет в Украине.