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В яких областях України завтра буде дощ та гроза

26 травня 2023 16:52
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Якою буде погода в Україні 27 травня
Люди під дощем у Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 27 травня, по всій території України очікується мінлива хмарність. В багатьох областях буде дощ, гроза та шквальний вітер.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на завтра

Вночі у західних та південно-східних областях місцями невеликий короткочасний дощ, а також гроза. Вдень по всій території України, крім більшості західних областей, помірні короткочасні грозові дощі. Синоптики розповіли, що в окремих районах очікуються шквали 15-20 м/с.

Вітер північних напрямків, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°. У західних областях вночі 9-14°, вдень 17-22°, а в Карпатах вночі 7-12°, вдень 10-15°.

Погода 27 мая
Погода в Україні 27 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

Синоптики розповіли, що буде мінлива хмарність. Вночі опадів не передбачається, а вдень — короткочасний дощ та гроза. 

Вітер північних напрямків, 5-10 м/с, під час грози поривчастий.

Температура повітря:

  • по області  вночі 11-16°, вдень 21-26°;
  • по Києві вночі 13-15°, вдень 23-25°.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища 

Завтра вдень, 27 травня, крім більшості західних областей, грози, в окремих районах шквали 15-20 м/с.

Оголошено перший рівень небезпеки.

Погода 27 мая
Погода в Україні 27 травня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики спрогнозували погодні умови по Україні на сьогодні, 26 травня. Очікується мінлива хмарність. Місцями прогнозують короткочасні дощі, можливо навіть грози. 

Також ми писали, що Південна Європа готується до літньої рекордної посухи. Деякі регіони вже страждають від нестачі води, а фермери очікують найгірших урожаїв за десятиліття.

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