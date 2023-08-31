Прогноз погоды в Украине на пятницу 1 сентября

Украину накроют грозы и дожди: прогноз погоды на первый день осени
Завтра, 1 сентября, в некоторых областях Украины будет неустойчивая погода. Там ожидаются осадки.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз погоды на завтра
Синоптики рассказали, что ожидается дождь в западных, местами центральных и Запорожской областях. На остальной территории страны будет преимущественно сухо.
Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +15...+20, днем в западных областях +23...+28, а на остальной территории Украины — +29...+34.
Погода в Киеве
Завтра, 1 сентября, в Киеве ожидается облачная погода. Синоптики рассказали, что солнце на небе появится ближе к вечеру.
Ночью и утром будет идти дождь. Больше в течение дня существенных осадков не ожидается.
Температура воздуха:
- ночью +17...+19;
- днем +25...+26.
Ветер северо-западный, 1-4 м/с.
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в первый день осени украинцев ожидают сильные ливни, кое-где с градом. Одновременно с этим наконец начнет спадать жара, которая в последние несколько дней превышала все показатели.
Также мы писали, что в этом году сентябрь будет с переходной погодой. Синоптики отмечают, что это уже будет не лето, однако еще и не совсем осень.