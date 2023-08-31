Прогноз погоды в Украине на пятницу 1 сентября

Женщина с зонтиком. Фото: Новини. LIVE

Завтра, 1 сентября, в некоторых областях Украины будет неустойчивая погода. Там ожидаются осадки.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз погоды на завтра

Синоптики рассказали, что ожидается дождь в западных, местами центральных и Запорожской областях. На остальной территории страны будет преимущественно сухо.

Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +15...+20, днем в западных областях +23...+28, а на остальной территории Украины — +29...+34.

Погода в Киеве

Завтра, 1 сентября, в Киеве ожидается облачная погода. Синоптики рассказали, что солнце на небе появится ближе к вечеру.

Ночью и утром будет идти дождь. Больше в течение дня существенных осадков не ожидается.

Температура воздуха:

ночью +17...+19;

днем +25...+26.

Ветер северо-западный, 1-4 м/с.

Прогноз погоды на 1 сентября. Фото: Meteoprog

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в первый день осени украинцев ожидают сильные ливни, кое-где с градом. Одновременно с этим наконец начнет спадать жара, которая в последние несколько дней превышала все показатели.

Также мы писали, что в этом году сентябрь будет с переходной погодой. Синоптики отмечают, что это уже будет не лето, однако еще и не совсем осень.