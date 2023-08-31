Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Україну накриють грози і дощі: прогноз погоди на перший день осені arrow

Україну накриють грози і дощі: прогноз погоди на перший день осені

31 серпня 2023 22:36
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю 1 вересня
Жінка з парасолькою. Фото: Новини. LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 1 вересня, в деяких областях України буде нестійка погода. Там очікуються опади.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Прогноз погоди на завтра

Синоптики розповіли, що дощ очікується у західних, місцями центральних та Запорізькій областях. На решті території країни буде переважно сухо. 

Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +15...+20, вдень у західних областях +23...+28, а на решті території України — +29...+34.

Погода в Києві

Завтра, 1 вересня, у Києві очікується хмарна погода. Синоптики розповіли, що сонце на небі з'явиться ближче до вечора.

Вночі та зранку буде невеликий дощ, а також можлива гроза. Більше упродовж дня істотних опадів не очікується.

Температура повітря:

  • вночі +17...+19;
  • вдень +25...+26.

Вітер північно-західний, 1-4 м/с.

null
Прогноз погоди на 1 вересня. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у перший день осені українців очікують сильні зливи, подекуди з градом. Одночасно з тим нарешті почне спадати спека, яка останні кілька днів перевищувала усі показники.

Також ми писали, що цього року вересень буде з перехідною погодою. Синоптики наголошують, що це вже буде не літо, однак ще й не зовсім осінь.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

None

Головні новини 31 серпня: другий термін Зеленського, далекобійна зброя України і події на фронті

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз