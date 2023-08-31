Прогноз погоди в Україні на п'ятницю 1 вересня

Україну накриють грози і дощі: прогноз погоди на перший день осені
Завтра, 1 вересня, в деяких областях України буде нестійка погода. Там очікуються опади.
Про це повідомляє Meteoprog.
Прогноз погоди на завтра
Синоптики розповіли, що дощ очікується у західних, місцями центральних та Запорізькій областях. На решті території країни буде переважно сухо.
Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі +15...+20, вдень у західних областях +23...+28, а на решті території України — +29...+34.
Погода в Києві
Завтра, 1 вересня, у Києві очікується хмарна погода. Синоптики розповіли, що сонце на небі з'явиться ближче до вечора.
Вночі та зранку буде невеликий дощ, а також можлива гроза. Більше упродовж дня істотних опадів не очікується.
Температура повітря:
- вночі +17...+19;
- вдень +25...+26.
Вітер північно-західний, 1-4 м/с.
Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у перший день осені українців очікують сильні зливи, подекуди з градом. Одночасно з тим нарешті почне спадати спека, яка останні кілька днів перевищувала усі показники.
Також ми писали, що цього року вересень буде з перехідною погодою. Синоптики наголошують, що це вже буде не літо, однак ще й не зовсім осінь.