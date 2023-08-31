Прогноз погоди в Україні на п'ятницю 1 вересня

Жінка з парасолькою. Фото: Новини. LIVE

Завтра, 1 вересня, в деяких областях України буде нестійка погода. Там очікуються опади.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз погоди на завтра

Синоптики розповіли, що дощ очікується у західних, місцями центральних та Запорізькій областях. На решті території країни буде переважно сухо.

Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +15...+20, вдень у західних областях +23...+28, а на решті території України — +29...+34.

Погода в Києві

Завтра, 1 вересня, у Києві очікується хмарна погода. Синоптики розповіли, що сонце на небі з'явиться ближче до вечора.

Вночі та зранку буде невеликий дощ, а також можлива гроза. Більше упродовж дня істотних опадів не очікується.

Температура повітря:

вночі +17...+19;

вдень +25...+26.

Вітер північно-західний, 1-4 м/с.

Прогноз погоди на 1 вересня. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у перший день осені українців очікують сильні зливи, подекуди з градом. Одночасно з тим нарешті почне спадати спека, яка останні кілька днів перевищувала усі показники.

Також ми писали, що цього року вересень буде з перехідною погодою. Синоптики наголошують, що це вже буде не літо, однак ще й не зовсім осінь.