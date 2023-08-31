Укргідрометцентр попереджає про про дощі з градом: яким регіонам загрожує небезпека
У перший день осені на українців очікують сильні зливи, подекуди з градом. Одночасно з тим нарешті почне спадати спека, яка останні кілька днів перевищувала усі показники.
Про це повідомили у Гідрометцентрі.
Прогноз погоди в Україні на 1 вересня
На українців очікує мінлива хмарність. Вночі у південній частині, центральних та більшості північних областей, вдень в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Київської областей, короткочасні дощі, грози.
Вітер переважно північно-західний (у східних областях — південно-східний), 5-10 м/с; в окремих районах центральних та південних областей град та шквали 15-20 м/с.
У перширй день осені спека почне відступати:
- температура вночі у західних областях 10-15°, на решті території 14-19°, у південній частині до 23°;
- вдень 21-26°, на півдні та сході країни 27-32°;
- в Карпатах вночі 7-12°, вдень 13-18°.
Синоптики попереджають
Синоптики також попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні. 31 серпня на Правобережжі грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Оголошено про перший рівень небезпеки.
Крім того, 31 серпня — 3 вересня в Україні, крім більшості західних, Запорізької, Вінницької, 1-3 вересня і Житомирської та Чернігівської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Зміни гідрологічної ситуації в Україні
Синоптики попереджають, що внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки).
30-31 серпня, через очiкувані значнимі опади, на рiчках Карпатського регіону очікується відновлення росту рівнів води на 0,3-1,0 м, у нижній течії річки Боржава (суббасейн р.Тиса) на 1,0-1,5 м над рівнями на 8 годину 30 серпня, без загрози негативних наслідків.
Погода на Київщині 1 вересня
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку на Київщині, яка триватиме з 1 по 3 вересня. Очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, гроза. Вдень минеться без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температруа в області буде прохолоднішою, спека спадає:
- температура вночі 14-19°, вдень 21-26°;
- у Києві вночі 17-19°, вдень близько 25°.
Нагадуємо, у столиці фахівці знову фіксують температурні рекорди. Аномальна спека не покидає Київ вже третій день поспіль.