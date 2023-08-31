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Укргідрометцентр попереджає про про дощі з градом: яким регіонам загрожує небезпека

31 серпня 2023 14:36
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Укргідрометцентр попереджає про про дощі з градом: яким регіонам загрожує небезпека
Жінки рятуються від зливи, переходячи вулицю. Фото: Репортер
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У перший день осені на українців очікують сильні зливи, подекуди з градом. Одночасно з тим нарешті почне спадати спека, яка останні кілька днів перевищувала усі показники.

Про це повідомили у Гідрометцентрі.

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Прогноз погоди в Україні на 1 вересня

На українців очікує мінлива хмарність. Вночі у південній частині, центральних та більшості північних областей, вдень в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Київської областей, короткочасні дощі, грози.

Вітер переважно північно-західний (у східних областях — південно-східний), 5-10 м/с; в окремих районах центральних та південних областей град та шквали 15-20 м/с.

У перширй день осені спека почне відступати:

  • температура вночі у західних областях 10-15°, на решті території 14-19°, у південній частині до 23°;
  • вдень 21-26°, на півдні та сході країни 27-32°;
  • в Карпатах вночі 7-12°, вдень 13-18°.
Україну очікують дощі з грозами. Фото: Гідрометцентр

Синоптики попереджають

Синоптики також попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні. 31 серпня на Правобережжі грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Оголошено про перший рівень небезпеки.

Синоптики попереджають про І рівень небезпеки. Фото: Гідрометцентр

Крім того, 31 серпня — 3 вересня в Україні, крім більшості західних, Запорізької, Вінницької, 1-3 вересня і Житомирської та Чернігівської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптики тпопереджають про пожежну небезпеку. Фото: Гідрометцентр

Зміни гідрологічної ситуації в Україні

Синоптики попереджають, що внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки).

30-31 серпня, через очiкувані значнимі опади, на рiчках Карпатського регіону очікується відновлення росту рівнів води на 0,3-1,0 м, у нижній течії річки Боржава (суббасейн р.Тиса) на 1,0-1,5 м над рівнями на 8 годину 30 серпня, без загрози негативних наслідків.

Україну очікують гідрологічні зміни. Фото: Гідрометцентр

Погода на Київщині 1 вересня

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку на Київщині, яка триватиме з 1 по 3 вересня. Очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, гроза. Вдень минеться без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температруа в області буде прохолоднішою, спека спадає:

  • температура вночі 14-19°, вдень 21-26°;
  • у Києві вночі 17-19°, вдень близько 25°.
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Нагадуємо, у столиці фахівці знову фіксують температурні рекорди. Аномальна спека не покидає Київ вже третій день поспіль.

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