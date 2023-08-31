Укргидрометцентр предупреждает о дождях с градом: каким регионам угрожает опасность

Женщины спасаются от ливня, переходя улицу. Фото: Репортер

В первый день осени украинцев ожидают сильные ливни, кое-где с градом. Одновременно с этим наконец начнет спадать жара, которая в последние несколько дней превышала все показатели.

Об этом сообщили в Гидрометцентре.

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Украинцев ожидает переменная облачность. Ночью в южной части, центральных и большинстве северных областей, днем в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областей, кратковременные дожди, грозы.

Ветер преимущественно северо-западный (в восточных областях — юго-восточный), 5-10 м/с; в отдельных районах центральных и южных областей град и шквалы 15-20 м/с.

В первый день осени жара начнет отступать:

температура ночью в западных областях 10-15°, на остальной территории 14-19°, в южной части до 23°;

днем 21-26°, на юге и востоке страны 27-32°;

в Карпатах ночью 7-12 °, днем 13-18 °.

Украину ожидают дожди с грозами. Фото: Гидрометцентр

Синоптики предупреждают

Синоптики также предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине. 31 августа на Правобережье грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Объявлено о первом уровне опасности.

Синоптики предупреждают об уровне опасности. Фото: Гидрометцентр

Кроме того, 31 августа — 3 сентября в Украине, кроме большинства западных, Запорожской, Винницкой, 1-3 сентября и Житомирской и Черниговской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности. Фото: Гидрометцентр

Изменения гидрологической ситуации в Украине

Синоптики предупреждают, что вследствие опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности).

30-31 августа, в связи с ожидаемыми значительными осадками, на реках Карпатского региона ожидается возобновление роста уровней воды на 0,3-1,0 м, в нижнем течении реки Боржава (суббассейн р.Тиса) на 1,0-1 ,5 м над уровнями на 8 часов 30 августа, без угрозы негативных последствий.

Украину ожидают гидрологические изменения. Фото: Гидрометцентр

Погода в Киевской области 1 сентября

Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Киевской области, которая продлится с 1 по 3 сентября. Ожидается переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза. Днем обойдется без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температруа в области будет более прохладной, жара спадает:

температура ночью 14-19°, днем 21-26°;

в Киеве ночью 17-19 °, днем около 25 °.

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Напомним, в столице специалисты снова фиксируют температурные рекорды. Аномальная жара не покидает Киев уже третий день.