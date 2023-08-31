Укргидрометцентр предупреждает о дождях с градом: каким регионам угрожает опасность
В первый день осени украинцев ожидают сильные ливни, кое-где с градом. Одновременно с этим наконец начнет спадать жара, которая в последние несколько дней превышала все показатели.
Об этом сообщили в Гидрометцентре.
Прогноз погоды в Украине на 1 сентября.
Украинцев ожидает переменная облачность. Ночью в южной части, центральных и большинстве северных областей, днем в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областей, кратковременные дожди, грозы.
Ветер преимущественно северо-западный (в восточных областях — юго-восточный), 5-10 м/с; в отдельных районах центральных и южных областей град и шквалы 15-20 м/с.
В первый день осени жара начнет отступать:
- температура ночью в западных областях 10-15°, на остальной территории 14-19°, в южной части до 23°;
- днем 21-26°, на юге и востоке страны 27-32°;
- в Карпатах ночью 7-12 °, днем 13-18 °.
Синоптики предупреждают
Синоптики также предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине. 31 августа на Правобережье грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Объявлено о первом уровне опасности.
Кроме того, 31 августа — 3 сентября в Украине, кроме большинства западных, Запорожской, Винницкой, 1-3 сентября и Житомирской и Черниговской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Изменения гидрологической ситуации в Украине
Синоптики предупреждают, что вследствие опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности).
30-31 августа, в связи с ожидаемыми значительными осадками, на реках Карпатского региона ожидается возобновление роста уровней воды на 0,3-1,0 м, в нижнем течении реки Боржава (суббассейн р.Тиса) на 1,0-1 ,5 м над уровнями на 8 часов 30 августа, без угрозы негативных последствий.
Погода в Киевской области 1 сентября
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Киевской области, которая продлится с 1 по 3 сентября. Ожидается переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза. Днем обойдется без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температруа в области будет более прохладной, жара спадает:
- температура ночью 14-19°, днем 21-26°;
- в Киеве ночью 17-19 °, днем около 25 °.
Напомним, в столице специалисты снова фиксируют температурные рекорды. Аномальная жара не покидает Киев уже третий день.