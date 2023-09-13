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Украинцам приготовиться: народный синоптик Диденко назвала дату осеннего похолодания

13 сентября 2023 13:26
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на четверг 14 сентября от Наталки Диденко
Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 14 сентября, в Украину придет атмосферный фронт. Он принесет сильные дожди, а также грозы.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на завтра

Диденко рассказала, что дожди с грозами сначала пройдут в западных областях, северных, местами в центральных и Одесской области.

Температура воздуха в некоторых частях страны завтра снизится. В западных областях ожидается +20...+26 градусов, а на остальной территории страны +24...+29. На востоке — +21...+24.

"Снижение температуры воздуха из-за фронтальной деятельности распространится на большую часть Украины 15 сентября", — рассказала народный синоптик.

Погода в Киеве

Завтра, 14 сентября, в Киеве ожидается теплая погода, до +27 градусов.

Во второй половине дня или к вечеру дожди с грозой придут и в столицу.

Похолодание в городе ожидается 15 сентября.

Атмосферный фронт, который придет в Украину 14 сентября
Атмосферный фронт, который придет в Украину. Фото: t.me/PohodaNatalka
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Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 13 сентября, по всей территории Украины еще будет поле высокого атмосферного давления. Осадков не предполагается, однако в некоторых частях страны будет прохладно.

Также мы писали, что сентябрь этого года будет с переходной погодой. Синоптики отмечают, что это уже не лето, но еще и не совсем осень.

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