Прогноз погоды в Украине на четверг 14 сентября от Наталки Диденко

Украинцам приготовиться: народный синоптик Диденко назвала дату осеннего похолодания
Завтра, 14 сентября, в Украину придет атмосферный фронт. Он принесет сильные дожди, а также грозы.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на завтра
Диденко рассказала, что дожди с грозами сначала пройдут в западных областях, северных, местами в центральных и Одесской области.
Температура воздуха в некоторых частях страны завтра снизится. В западных областях ожидается +20...+26 градусов, а на остальной территории страны +24...+29. На востоке — +21...+24.
"Снижение температуры воздуха из-за фронтальной деятельности распространится на большую часть Украины 15 сентября", — рассказала народный синоптик.
Погода в Киеве
Завтра, 14 сентября, в Киеве ожидается теплая погода, до +27 градусов.
Во второй половине дня или к вечеру дожди с грозой придут и в столицу.
Похолодание в городе ожидается 15 сентября.
Напомним, сегодня, 13 сентября, по всей территории Украины еще будет поле высокого атмосферного давления. Осадков не предполагается, однако в некоторых частях страны будет прохладно.
Также мы писали, что сентябрь этого года будет с переходной погодой. Синоптики отмечают, что это уже не лето, но еще и не совсем осень.