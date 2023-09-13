Прогноз погоды в Украине на четверг 14 сентября от Наталки Диденко

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 14 сентября, в Украину придет атмосферный фронт. Он принесет сильные дожди, а также грозы.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды на завтра

Диденко рассказала, что дожди с грозами сначала пройдут в западных областях, северных, местами в центральных и Одесской области.

Температура воздуха в некоторых частях страны завтра снизится. В западных областях ожидается +20...+26 градусов, а на остальной территории страны +24...+29. На востоке — +21...+24.

"Снижение температуры воздуха из-за фронтальной деятельности распространится на большую часть Украины 15 сентября", — рассказала народный синоптик.

Погода в Киеве

Завтра, 14 сентября, в Киеве ожидается теплая погода, до +27 градусов.

Во второй половине дня или к вечеру дожди с грозой придут и в столицу.

Похолодание в городе ожидается 15 сентября.

Атмосферный фронт, который придет в Украину. Фото: t.me/PohodaNatalka

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 13 сентября, по всей территории Украины еще будет поле высокого атмосферного давления. Осадков не предполагается, однако в некоторых частях страны будет прохладно.

Также мы писали, что сентябрь этого года будет с переходной погодой. Синоптики отмечают, что это уже не лето, но еще и не совсем осень.