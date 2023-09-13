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Українцям приготуватися: народний синоптик Діденко назвала дату осіннього похолодання

13 вересня 2023 13:26
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на четвер 14 вересня від Наталки Діденко
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 14 вересня, до України прийде атмосферний фронт. Він принесе потужні дощі, а також грози.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на завтра

Діденко розповіла, що дощі з грозами спочатку пройдуть у західних областях, північних, місцями у центральних та на Одещині. 

Температура повітря в деяких частинах країни завтра дещо знизиться. У західних областях очікується +20...+26 градусів, а на решті території країни +24...+29. На сході — +21...+24.

"Зниження температури повітря через фронтальну діяльність пошириться на більшу частину України 15-го вересня", — розповіла народний синоптик.

Погода в Києві

Завтра, 14 вересня, у Києві очікується тепла погода, до +27 градусів.

У другій половині дня або надвечір дощі з грозою прийдуть і в столицю.

Похолодання в місті очікується 15-го вересня.

Атмосферний фронт, який прийде до України 14 вересня
Атмосферний фронт, який прийде до України. Фото: t.me/PohodaNatalka
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Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні,13 вересня, по всій території України ще буде поле високого атмосферного тиску. Опадів не передбачається, однак у деяких частинах країни буде прохолодно.

Також ми писали, що цього року вересень буде з перехідною погодою. Синоптики наголошують, що це вже буде не літо, однак ще й не зовсім осінь.

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