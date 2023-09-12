Прогноз погоди в Україні на 13 вересня від Наталки Діденко

Народний синоптик Діденко розповіла, де завтра в Україні буде прохолодно
Завтра, 13 вересня, по всій території України ще буде поле високого атмосферного тиску. Опадів не передбачається, однак у деяких частинах країни буде прохолодно.
Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на завтра
За словами Діденко, по всій території України буде суха погода.
Найспекотніше буде у західній частині. Там очікується +26+30 градусів. Найсвіжіше буде на сході та північному сході — +20+24 градуси.
На решті території України протягом дня +23+28 градусів.
Діденко розповіла, що вже 14-15 вересня в країну прийде холодний атмосферний фронт, який протягне дощі від заходу до сходу України.
Погода в Києві
Завтра, 13 вересня, у столиці України буде комфортна погода. Опадів не передбачається. Температура повітря +27 градусів.
За словами народного синоптика, у Києві дощ буде ввечері 14-го вересня та вночі, вранці 15 вересня.
"Відповідно, похолоднішає. Із найближчих днів найхолоднішою в Києві буде п'ятниця", — додала Діденко.
Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у середу, 13 вересня, в Україні буде хмарна погода, проте без опадів. Стовпчики термометрів показуватимуть +31°C.
Також ми писали, що цього року вересень буде з перехідною погодою. Синоптики наголошують, що це вже буде не літо, однак ще й не зовсім осінь.