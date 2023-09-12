Прогноз погоди в Україні на 13 вересня від Наталки Діденко

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 13 вересня, по всій території України ще буде поле високого атмосферного тиску. Опадів не передбачається, однак у деяких частинах країни буде прохолодно.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на завтра

За словами Діденко, по всій території України буде суха погода.

Найспекотніше буде у західній частині. Там очікується +26+30 градусів. Найсвіжіше буде на сході та північному сході — +20+24 градуси.

На решті території України протягом дня +23+28 градусів.

Діденко розповіла, що вже 14-15 вересня в країну прийде холодний атмосферний фронт, який протягне дощі від заходу до сходу України.

Погода в Києві

Завтра, 13 вересня, у столиці України буде комфортна погода. Опадів не передбачається. Температура повітря +27 градусів.

За словами народного синоптика, у Києві дощ буде ввечері 14-го вересня та вночі, вранці 15 вересня.

"Відповідно, похолоднішає. Із найближчих днів найхолоднішою в Києві буде п'ятниця", — додала Діденко.

Атмосферний фронт над Західною Європою. Фото: facebook.com/tala.didenko

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у середу, 13 вересня, в Україні буде хмарна погода, проте без опадів. Стовпчики термометрів показуватимуть +31°C.

Також ми писали, що цього року вересень буде з перехідною погодою. Синоптики наголошують, що це вже буде не літо, однак ще й не зовсім осінь.