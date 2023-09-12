Прогноз погоды в Украине на 13 сентября от Наталки Диденко

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 13 сентября, на всей территории Украины еще будет поле высокого атмосферного давления. Осадков не предполагается, однако в некоторых частях страны будет прохладно.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды на завтра

По словам Диденко, по всей территории Украины будет сухая погода.

Жарче всего будет в западной части. Там ожидается +26+30 градусов. Свежее всего будет на востоке и северо-востоке — +20+24 градуса.

На остальной территории Украины в течение дня +23+28 градусов.

Диденко рассказала, что уже 14-15 сентября в страну придет холодный атмосферный фронт, который протянет дожди от запада до востока Украины.

Погода в Киеве

Завтра, 13 сентября, в столице Украины будет комфортная погода. Осадков не предполагается. Температура воздуха +27 градусов.

По словам народного синоптика, в Киеве дождь будет вечером 14-го сентября и ночью, утром 15 сентября.

"Соответственно, похолодает. Из ближайших дней самой холодной в Киеве будет пятница", — добавила Диденко.

Атмосферный фронт над Западной Европой. Фото: facebook.com/tala.didenko

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в среду, 13 сентября, в Украине будет облачная погода, однако без осадков. Столбики термометров будут показывать +31°C.

Также мы писали, что сентябрь этого года будет с переходной погодой. Синоптики отмечают, что это уже не лето, но еще и не совсем осень.