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Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра в Украине будет прохладно

12 сентября 2023 20:59
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 13 сентября от Наталки Диденко
Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 13 сентября, на всей территории Украины еще будет поле высокого атмосферного давления. Осадков не предполагается, однако в некоторых частях страны будет прохладно.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на завтра

По словам Диденко, по всей территории Украины будет сухая погода.

Жарче всего будет в западной части. Там ожидается +26+30 градусов. Свежее всего будет на востоке и северо-востоке — +20+24 градуса.

На остальной территории Украины в течение дня +23+28 градусов.

Диденко рассказала, что уже 14-15 сентября в страну придет холодный атмосферный фронт, который протянет дожди от запада до востока Украины.

Погода в Киеве

Завтра, 13 сентября, в столице Украины будет комфортная погода. Осадков не предполагается. Температура воздуха +27 градусов.

По словам народного синоптика, в Киеве дождь будет вечером 14-го сентября и ночью, утром 15 сентября.

"Соответственно, похолодает. Из ближайших дней самой холодной в Киеве будет пятница", — добавила Диденко.

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Атмосферный фронт над Западной Европой. Фото: facebook.com/tala.didenko
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Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в среду, 13 сентября, в Украине будет облачная погода, однако без осадков. Столбики термометров будут показывать +31°C.

Также мы писали, что сентябрь этого года будет с переходной погодой. Синоптики отмечают, что это уже не лето, но еще и не совсем осень.

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