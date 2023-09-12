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Літня спека: в Укргідрометцентрі розповіли про погоду на завтра

12 вересня 2023 14:57
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 13 вересня — прогноз від Укргідрометцентру
Жінка сидить на лавці. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У середу, 13 вересня, в Україні буде хмарна погода, проте без опадів. Стовпчики термометрів показуватимуть 31°C. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі

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Погода в Україні 13 вересня

Синоптики розповіли, що завтра, 13 вересня, в Україні переважатиме мінлива хмарність, проте без опадів. Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах 8-13°C, а в західних областях та на узбережжі морів 12-17°C. Однак вже вдень буде набагато тепліше. Стовпчики термометрів піднімуться до 23-28°C, в західних областях навіть до 26-31°C, на сході країни 19-24°C. 

погода в Україні 13 вересня
Погода в Україні 13 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 13 вересня

У Києві та області 13 вересня також переважатиме мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний ↖️ 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі 8-13°C, вдень 23-28°C; 
  • по Києву вночі 11-13°C, вдень 26-28°C.
погода в Києві 13 вересня
Погода в Києві 13 вересня. Фото: Метеопрог

Нагадаємо, що цьогоріч світ постраждав від аномальної спеки, яка вирувала влітку. Згідно з даними Служби зміни клімату Copernicus Європейського Союзу літо 2023 року побило всі рекорди й вважається найспекотнішим з 1940 року.

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