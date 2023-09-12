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Летняя жара: в Укргидрометцентре рассказали о погоде на завтра

12 сентября 2023 14:57
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 13 сентября — прогноз от Укргидрометцентра
Женщина, сидя на скамейке. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В среду, 13 сентября, в Украине будет облачная погода, но без осадков. Столбики термометров будут показывать 31°C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 13 сентября

Синоптики рассказали, что завтра, 13 сентября, в Украине будет преобладать переменная облачность, но без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 8-13°C, а в западных областях и на побережье морей 12-17°C. Однако уже днем будет гораздо теплее. Столбики термометров поднимутся до 23-28°C, в западных областях даже до 26-31°C, на востоке страны 19-24°C.

погода в Украине 13 сентября
Погода в Украине 13 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 13 сентября

В Киеве и области 13 сентября будет преобладать переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью 8-13°C, днем 23-28°C;
  • по Киеву ночью 11-13°C, днем 26-28°C.
погода в Киеве 13 сентября
Погода в Киеве 13 сентября. Фото: Метеопрог

Напомним, что в этом году мир пострадал от аномальной жары, бурлившей летом. Согласно данным Службы изменения климата Copernicus Европейского Союза, лето 2023 года побило все рекорды и считается самым жарким с 1940 года.

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