Прогноз погоды в Украине на 14-15 октября.

Ветер будет сильный. Фото: ГСЧС

В ближайшие дни в Украине ожидается солнечная и теплая погода. Сильные похолодания придут уже на следующей неделе. К тому же, украинцев будет донимать сильный северо-западный ветер.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды от Натальи Диденко. Фото: Скриншот

Погода в Украине 14-15 октября

В субботу, 14 октября, погода в Украине будет солнечной и теплой. Кое-где будут туманы, однако в целом ситуацию это не изменит. В течение дня температура воздуха будет +17...+22 °C, в западных областях +20...+25 °C.

Единственный не очень комфортный нюанс — на западе и севере Украины ожидается сильный юго-западный ветер, иногда до 15-20 метров в секунду.

Похолодание начнется уже в воскресенье, а с 16 октября температура воздуха в большинстве областей Украины будет составлять +9...+12 °C. На юге, крайнем востоке и Закарпатье до +15 °C.

Погода в Киеве 14-15 октября

В Киеве в субботу будет сухо и тепло, +20...+22 °C. Следующая неделя уже будет по-настоящему холодной.

В конце следующей недели на западе и севере Украины местами возможен снег.

Прогноз погоды от Натальи Диденко. Фото: Скриншот

Напомним, в пятницу, 13 октября, в Украине прогнозируется переменная облачность, а также дождливая погода в большинстве областей. Температура воздуха сегодня может подняться до +20 °C, однако на севере и востоке будет прохладно.

Синоптик Наталья Голеня ранее рассказала, когда в Украину вернется теплая погода.