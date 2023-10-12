Погода в Україні 12-15 жовтня, очікується потепління

Осіннє тепло в Україні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Суцільна метеорологічна небезпека, яка, за прогнозами синоптиків, мала тривати три доби, скоро закінчиться. В Україну повернеться тепла погода.

Такий прогноз дала синоптикиня Наталія Голеня в інтерв'ю для NV.

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Погода в України на кінець тижня

"Очікуємо підвищення температури, оскільки на територію України зайде тепла повітряна маса із заходу Європи, і температурні максимуми вдень вже будуть від +18 °C до +23 °C. Це вже ближче до кінця тижня, і вихідні будуть у нас переважно теплі", — розповіла синоптик.

Опадів на цьому тижні зовсім небагато. Якщо вони й будуть 12-13 жовтня, то переважно невеликі і лише місцями. Тому можна сказати, що переважатиме суха погода і тепло до кінця цього тижня.

У період 12-15 жовтня нічна температура також підвищиться, тобто припиняться заморозки, буде +3…+8 °C, +5…+10 °C уночі. Денна температура в межах від +18 °C до +23 °C. Наступного тижня, можливо, знову ж таки, відновляться північно-західні і північні процеси, температурне тло знизиться, і також пройдуть якісь невеликі помірні дощі.

Погода на Київщині до кінця тижня

У Києві та області найближчими днями буде переважно без опадів. В області температура вночі 0…-5 °C, на поверхні ґрунту заморозки. В столиці заморозків не передбачається, а температура повітря вночі +3…+5 °C, +1…+3 °C. Денна температура +10…+12 °C.

З 12-го числа буде підвищення денної температури до діапазону +18…+20 °C до кінця тижня. Можливо, 13-го вночі буде невеликий дощ, але температурний фон вже вищий, і нічна температура вже буде близько +8…+10 °C.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові очікувався сильний заморозок. Температура повітря очікується від 0 до –3 °C вночі та до +18 °C вдень.

Також ми раніше писали, що у Карпатах тривають морози. На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря знизилася до –5 °C.