Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Синоптик спрогнозувала, як зміниться погода в Україні найближчими днями arrow

Синоптик спрогнозувала, як зміниться погода в Україні найближчими днями

12 жовтня 2023 13:02
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 12-15 жовтня, очікується потепління
Осіннє тепло в Україні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Суцільна метеорологічна небезпека, яка, за прогнозами синоптиків, мала тривати три доби, скоро закінчиться. В Україну повернеться тепла погода.

Такий прогноз дала синоптикиня Наталія Голеня в інтерв'ю для NV.

Читайте також:

Погода в України на кінець тижня

"Очікуємо підвищення температури, оскільки на територію України зайде тепла повітряна маса із заходу Європи, і температурні максимуми вдень вже будуть від +18 °C до +23 °C. Це вже ближче до кінця тижня, і вихідні будуть у нас переважно теплі", — розповіла синоптик.

Опадів на цьому тижні зовсім небагато. Якщо вони й будуть 12-13 жовтня, то переважно невеликі і лише місцями. Тому можна сказати, що переважатиме суха погода і тепло до кінця цього тижня.

У період 12-15 жовтня нічна температура також підвищиться, тобто припиняться заморозки, буде +3…+8 °C, +5…+10 °C уночі. Денна температура в межах від +18 °C до +23 °C. Наступного тижня, можливо, знову ж таки, відновляться північно-західні і північні процеси, температурне тло знизиться, і також пройдуть якісь невеликі помірні дощі.

Погода на Київщині до кінця тижня

У Києві та області найближчими днями буде переважно без опадів. В області температура вночі 0…-5 °C, на поверхні ґрунту заморозки. В столиці заморозків не передбачається, а температура повітря вночі  +3…+5 °C, +1…+3 °C. Денна температура +10…+12 °C.

З 12-го числа буде підвищення денної температури до діапазону +18…+20 °C до кінця тижня. Можливо, 13-го вночі буде невеликий дощ, але температурний фон вже вищий, і нічна температура вже буде близько +8…+10 °C.

Нагадаємо, ми раніше писали, що  у Львові очікувався сильний заморозок. Температура повітря очікується від 0 до –3 °C вночі та до +18 °C вдень.

Також ми раніше писали, що у Карпатах тривають морози. На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря знизилася до –5 °C.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

None

Скільки коштує опікуватись ветеранами, або які заробітки у Юлії Лапутіної

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз