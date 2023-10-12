Погода в Украине 12-15 октября, ожидается потепление

Осеннее тепло в Украине. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Сплошная метеорологическая опасность, которая, по прогнозам синоптиков, должна была длиться трое суток, скоро закончится. В Украину вернется теплая погода.

Такой прогноз дала синоптик Наталья Голеня в интервью для NV.

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Погода в Украине до конца недели

"Ожидаем повышения температуры, поскольку на территорию Украины зайдет теплая воздушная масса с запада Европы и температурные максимумы днем уже будут от +18 до +23 °C. Это уже ближе к концу недели, и выходные будут у нас преимущественно теплые", — рассказала синоптик.

Осадков на этой неделе совсем немного. Если они будут 12-13 октября, то преимущественно небольшие и только местами. Потому можно сказать, что будет преобладать сухая погода и тепло до конца этой недели.

В период 12-15 октября ночная температура также повысится, то есть прекратятся заморозки, будет +3…+8 °C, +5…+10 °C ночью. Дневная температура от +18 °C до +23 °C. Затем на следующей неделе, возможно, возобновятся северо-западные и северные процессы, температурный фон снизится и также пройдут небольшие умеренные дожди.

Погода в Киевской области до конца недели

В Киеве и области эти ближайшие дни преимущественно без осадков. В области температура ночью 0...-5 °C, на поверхности почвы заморозки. В столице заморозков не предполагается, а температура воздуха ночью +3…+5 °C, +1…+3 °C. Днем +10...+12 °C.

С 12 числа будет повышение дневной температуры до диапазона +18…+20 °C до конца недели. Возможно, 13-го ночью будет небольшой дождь, но температурный фон уже выше, и ночная температура будет около +8…+10°C.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове ожидался сильный заморозок. Температура воздуха ожидается от 0 до –3 °C ночью и до +18 °C днем.

Также мы раньше писали, что в Карпатах продолжаются морозы. На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха снизилась до –5 °C.