Погода в Україні на 13 жовтня — прогноз від Гідрометцентру з картою температур

Дощі охоплять Україну: Гідрометцентр показав карту погоди на сьогодні
У п'ятницю, 13 жовтня, в Україні прогнозується мінлива хмарність, а також дощова погода в більшості областей. Температура повітря сьогодні може піднятися до +20 °C, проте на півночі та сході буде прохолодно.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 13 жовтня
За даними Укргідрометцентру, дощі пройдуть у:
- західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях — вночі та зранку;
- в Карпатській, центральних та східних областях — вдень.
Вітер південно-західний, на півночі вдень з переходом на північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +8...+13 °C, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та місцями в Криму +3...+8 °C;
- вдень +15...+20 °C, в Карпатах +10...+15 °C.
У Київській області синоптики прогнозують вночі та вранці невеликий дощ, температура повітря вночі буде +8...+13 °C, вдень +1...+20 °C. У Києві вночі +11...+13 °C, вдень +17...+19 °C.
Нагадаємо, що суцільна метеорологічна небезпека, яка, за прогнозами погодних експертів, мала тривати три доби, скоро закінчиться. Синоптикиня Наталія Голеня розповіла, коли в Україну повернеться тепла погода.