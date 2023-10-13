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Дощі охоплять Україну: Гідрометцентр показав карту погоди на сьогодні

13 жовтня 2023 06:45
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні на 13 жовтня — прогноз від Гідрометцентру з картою температур
Люди потерпають від зливи. Фото: thetimes.co.uk
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

У п'ятницю, 13 жовтня, в Україні прогнозується мінлива хмарність, а також дощова погода в більшості областей. Температура повітря сьогодні може піднятися до +20 °C, проте на півночі та сході буде прохолодно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 13 жовтня

За даними Укргідрометцентру, дощі пройдуть у:

  • західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях — вночі та зранку;
  • в Карпатській, центральних та східних областях — вдень.

Вітер південно-західний, на півночі вдень з переходом на північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +8...+13 °C, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та місцями в Криму +3...+8 °C; 
  • вдень +15...+20 °C, в Карпатах +10...+15 °C.

У Київській області синоптики прогнозують вночі та вранці невеликий дощ, температура повітря вночі буде +8...+13 °C, вдень +1...+20 °C. У Києві вночі +11...+13 °C, вдень +17...+19 °C.

Мапа погоди в Україні сьогодні, 13 жовтня, від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 13 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що суцільна метеорологічна небезпека, яка, за прогнозами погодних експертів, мала тривати три доби, скоро закінчиться. Синоптикиня Наталія Голеня розповіла, коли в Україну повернеться тепла погода.

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