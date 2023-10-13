Погода в Украине на 13 октября — прогноз от Гидрометцентра с картой температур

Дожди охватят Украину: Гидрометцентр показал карту погоды на сегодня
Сегодня в пятницу, 13 октября, в Украине прогнозируется переменная облачность и дождливая погода в большинстве областей. Температура воздуха сегодня может подняться до +20 °C, однако на севере и востоке будет прохладно.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 13 октября
По данным Укргидрометцентра, дожди пройдут в:
- западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях — ночью и утром;
- в Карпатской, центральных и восточных областях — днем.
Ветер юго-западный, на севере днем с переходом на северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +8-13 °C, в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и местами в Крыму +3-8 °C;
- днем +15-20°C, в Карпатах +10-15°C.
В Киевской области синоптики прогнозируют ночью и утром небольшой дождь, температура воздуха ночью будет +8-13 °C, днем +15-20 °C. В Киеве — ночью +11-13 °C, днем +17-19 °C.
Напомним, что сплошная метеорологическая опасность, которая, по прогнозам погодных экспертов, должна была длиться трое суток, скоро закончится. Синоптик Наталья Голеня рассказала, когда в Украину вернется теплая погода.