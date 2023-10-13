Погода в Украине на 13 октября — прогноз от Гидрометцентра с картой температур

Люди страдают от ливня. Фото: thetimes.co.uk

Сегодня в пятницу, 13 октября, в Украине прогнозируется переменная облачность и дождливая погода в большинстве областей. Температура воздуха сегодня может подняться до +20 °C, однако на севере и востоке будет прохладно.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 13 октября

По данным Укргидрометцентра, дожди пройдут в:

западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях — ночью и утром ;

; в Карпатской, центральных и восточных областях — днем.

Ветер юго-западный, на севере днем с переходом на северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +8-13 °C, в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и местами в Крыму +3-8 °C;

днем +15-20°C, в Карпатах +10-15°C.

В Киевской области синоптики прогнозируют ночью и утром небольшой дождь, температура воздуха ночью будет +8-13 °C, днем +15-20 °C. В Киеве — ночью +11-13 °C, днем +17-19 °C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 13 октября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что сплошная метеорологическая опасность, которая, по прогнозам погодных экспертов, должна была длиться трое суток, скоро закончится. Синоптик Наталья Голеня рассказала, когда в Украину вернется теплая погода.