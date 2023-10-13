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Українці мають приготуватися до сильних вітрів: народна синоптикиня Діденко дала прогноз

13 жовтня 2023 12:24
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 14-15 жовтня, сильні вітри
Вітер буде сильним. Фото: ДСНС
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Найближчими днями в Україні очікується сонячна і тепла погода. Сильні похолодання прийдуть вже наступного тижня. До того ж українцям дошкулятиме сильний північно-західний вітер.

Про це розповіла народний синоптик Наталія Діденко.

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Прогноз погоди від Діденко
Прогноз погоди від Наталії Діденко. Фото: Скриншот

Погода в Україні 14-15 жовтня

У суботу, 14 жовтня, погода в Україні буде сонячною і теплою. Подекуди будуть тумани, проте загалом ситуацію це не змінить. Протягом дня температура повітря становитиме +17...+22 °C, у західних областях +20...+25 °C.

Єдиний не дуже комфортний нюанс — на заході та півночі України очікується сильний південно-західний вітер, часом до 15-20 метрів за секунду.

Похолодання розпочнеться вже в неділю, а з 16 жовтня температура повітря у більшості областей України становитиме +9...+12 °C. На півдні, крайньому сході та на Закарпатті — до +15 °C.

Погода у Києві 14-15 жовтня

У Києві в суботу буде сухо та тепло, +20...+22 °C. Наступний тиждень вже буде по-справжньому холодним.

Наприкінці наступного тижня на заході та півночі України місцями можливий мокрий сніг.

Прогноз погоди від Наталії Діденко
Прогноз погоди від Наталії Діденко. Фото: Скриншот

Нагадаємо, у п'ятницю, 13 жовтня, в Україні прогнозується мінлива хмарність, а також дощова погода в більшості областей. Температура повітря сьогодні може підвищитися до +20 °C, проте на півночі та сході буде прохолодно.

Синоптикиня Наталія Голеня раніше розповіла, коли в Україну повернеться тепла погода.

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