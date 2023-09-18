Погода в Украине 19 сентября — прогноз от Укргидрометцентра

Пожелтевшие листья в Киеве. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов

Завтра, 19 сентября, в Украине температура воздуха будет днем колебаться в пределах 22-27°C. Синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Киевской области.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 19 сентября

Во вторник, 19 сентября, по Украине будет преобладать переменная облачность. Осадков не предполагается, лишь днем в западных областях возможны кратковременные дожди, а местами грозы.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах 8-13°C, а на побережье морей и Закарпатье 12-17°C. Днем станет теплее, температура поднимется до 22-27°C, в западных областях 16-21°C.

Погода в Украине 19 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 19 сентября

Синоптики рассказали, что 19 сентября в Киеве и области будет преобладать переменная облачность. Ветер южный 5-10 м/с.

Температура воздуха:

области ночью 8-13°C, днем 22-27°C;

в Киеве ночью 10-12°C, днем около 25°C.

Также синоптики предупредили, что 19-21 сентября в столице и области чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Киеве 19 сентября. Фото: Метеопрог

Напомним, сейчас над Северным полюсом формируется полярный вихрь. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что зимой 2023 — 2024 года следует ожидать снега и низкой температуры воздуха.

Также синоптик дал прогноз на следующую неделю: погреемся еще на солнце или будут лить дожди?