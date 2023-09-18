Погода в Украине 19 сентября — прогноз от Укргидрометцентра

Украинским лесам угрожают пожары: в Укргидрометцентре сделали тревожный прогноз
Завтра, 19 сентября, в Украине температура воздуха будет днем колебаться в пределах 22-27°C. Синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Киевской области.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 19 сентября
Во вторник, 19 сентября, по Украине будет преобладать переменная облачность. Осадков не предполагается, лишь днем в западных областях возможны кратковременные дожди, а местами грозы.
Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах 8-13°C, а на побережье морей и Закарпатье 12-17°C. Днем станет теплее, температура поднимется до 22-27°C, в западных областях 16-21°C.
Погода в Киеве 19 сентября
Синоптики рассказали, что 19 сентября в Киеве и области будет преобладать переменная облачность. Ветер южный 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- области ночью 8-13°C, днем 22-27°C;
- в Киеве ночью 10-12°C, днем около 25°C.
Также синоптики предупредили, что 19-21 сентября в столице и области чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, сейчас над Северным полюсом формируется полярный вихрь. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что зимой 2023 — 2024 года следует ожидать снега и низкой температуры воздуха.
Также синоптик дал прогноз на следующую неделю: погреемся еще на солнце или будут лить дожди?