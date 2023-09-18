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Українським лісам загрожують пожежі: в Укргідрометцентрі зробили тривожний прогноз

18 вересня 2023 20:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 19 вересня — прогноз від Укргідрометцентру
Пожовкле листя у Києві. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 19 вересня, в Україні температура повітря вдень коливатиметься в межах 22-27°C. Синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у Київській області.

Про це повідомляє Укргідрометцентр

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Погода в Україні 19 вересня 

У вівторок, 19 вересня, по Україні переважатиме мінлива хмарність. Опадів не передбачається, лише вдень в західних областях можливі короткочасні дощі, а подекуди місцями грози.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься в межах 8-13°C, а на узбережжі морів та Закарпатті 12-17°C. Вдень стане тепліше, температура підніметься до 22-27°C, в західних областях 16-21°C.

Погода в Україні 19 вересня
Погода в Україні 19 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 19 вересня

Синоптики розповіли, що 19 вересня у Києві та області переважатиме мінлива хмарність. Вітер південний 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • області вночі 8-13°C, вдень 22-27°C;
  • у Києві вночі 10-12°C, вдень близько 25°C.

Також синоптики попередили, що упродовж 19-21 вересня у столиці та області надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

погода в Києві 19 вересня
Погода в Києві 19 вересня. Фото: Метеопрог

Нагадаємо, наразі над Північним полюсом формується полярний вихор. Це, своєю чергою, свідчить про те, що взимку 2023 — 2024 року слід очікувати на сніг та низьку температуру повітря. 

Також синоптик дав прогноз на наступний тиждень: ще погріємось на сонці чи литимуть дощі? 

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