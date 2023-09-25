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Украина во власти антициклона: синоптик Диденко рассказала, чего ждать от погоды завтра

25 сентября 2023 21:42
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на 26 сентября - Диденко удивила украинцев прогнозом
Люди на улицах Киева. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине 26 сентября ожидается сухая, солнечная погода, без осадков. Более того, такая погода еще несколько дней.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине на 26 сентября

Диденко сообщила, что антициклон, представленный на карте, в ближайшие дни распространится на всю территорию Украины, принеся сухую погоду.

Ожидается, что температура воздуха будет высокой, достигая отметок в 24-29 градусов тепла, а ночью столбик термометра не опустится ниже 10-17 градусов тепла.

 Уже ночью и утром начнут появляться осенние туманы, поэтому водителям следует быть внимательными и не забывать включать фары в любом случае.

"При таких синоптических условиях растет существенно пожарная опасность — поэтому дайте пару интеллигентных подс...ков тому, кто, например, неподалеку от леса и вообще разводит огонь", сказала она.

Карта погоды
Карта погоды. Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве на 26 сентября

В столице Украины 26 сентября будет сухо и солнечно. Температура воздуха составит 27 градусов тепла. 

Также Наталья Диденко указала, что в больших городах такая погода может спровоцировать обострение респираторных заболеваний, поэтому важно не забывать о профилактике.

скриншот
Сообщение Натальи Диденко. Фото: скриншот

Напомним, что в Украине 26 сентября ожидается сухая, жаркая погода. Более того, в некоторых регионах прогнозируется высокий уровень пожарной опасности.

Также мы сообщали, что теплая и солнечная погода будет радовать жителей Украины в конце сентября. Благодаря продолжительному отсутствию осадков, за исключением некоторых западных районов, тенденция к усилению засухи и повышению пожарной опасности в лесах сохранится на большей части территории страны.

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