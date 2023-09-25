Погода в Украине на 26 сентября - украинцев предупредили об опасности

Чрезвычайный уровень опасности: синоптики сделали предупреждение украинцам на завтра
В Украине 26 сентября ожидается сухая, жаркая погода. Более того, в некоторых регионах прогнозируется высокий уровень пожарной опасности.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине на 26 сентября
В Украине ожидается небольшая облачность, осадки не прогнозируются. В ночные и утренние часы в западных и северных районах местами возможен туман.
Ветер будет дуть с северо-востока, его скорость составит 3-8 м/с. Температура в ночное время составит 9-14 °С, на юге — 13-18 °С. Днем температура поднимется до 23-28 °С, а в Прикарпатском регионе — до 17-22 °С.
Погода в Киеве и области на 26 сентября
В Киевской области 26 сентября будет преимущественно облачно, но будут прояснения, осадков не предвидится. В ночные и утренние часы местами возможен туман.
Ветер подует с северо-востока со скоростью 3-8 м/с. Температура в ночное время по области будет колебаться между 9-14 °С, днем достигнет 23-28 °С.
В Киеве ночью температура составит 12-14 °С, а днем ожидается 25-27 °С.
Укргидрометцентр предупредил, что с 26 по 28 сентября объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Предупреждение для украинцев
Синоптики сообщили, что с 26 по 28 сентября в Украине, за исключением Закарпатья, Прикарпатья и Волыни, объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, что теплая и солнечная погода будет радовать жителей Украины в конце сентября. Благодаря продолжительному отсутствию осадков, за исключением некоторых западных районов, тенденция к усилению засухи и повышению пожарной опасности в лесах сохранится на большей части территории страны.