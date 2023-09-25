Погода в Украине на 26 сентября - украинцев предупредили об опасности

Пожарная опасность в Украине. Фото: google.com

В Украине 26 сентября ожидается сухая, жаркая погода. Более того, в некоторых регионах прогнозируется высокий уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 26 сентября

В Украине ожидается небольшая облачность, осадки не прогнозируются. В ночные и утренние часы в западных и северных районах местами возможен туман.

Ветер будет дуть с северо-востока, его скорость составит 3-8 м/с. Температура в ночное время составит 9-14 °С, на юге — 13-18 °С. Днем температура поднимется до 23-28 °С, а в Прикарпатском регионе — до 17-22 °С.

Карта погоды в Украине на 26 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области на 26 сентября

В Киевской области 26 сентября будет преимущественно облачно, но будут прояснения, осадков не предвидится. В ночные и утренние часы местами возможен туман.

Ветер подует с северо-востока со скоростью 3-8 м/с. Температура в ночное время по области будет колебаться между 9-14 °С, днем достигнет 23-28 °С.

В Киеве ночью температура составит 12-14 °С, а днем ожидается 25-27 °С.

Укргидрометцентр предупредил, что с 26 по 28 сентября объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение для украинцев

Синоптики сообщили, что с 26 по 28 сентября в Украине, за исключением Закарпатья, Прикарпатья и Волыни, объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожарная опасность в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что теплая и солнечная погода будет радовать жителей Украины в конце сентября. Благодаря продолжительному отсутствию осадков, за исключением некоторых западных районов, тенденция к усилению засухи и повышению пожарной опасности в лесах сохранится на большей части территории страны.