Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Чрезвычайный уровень опасности: синоптики сделали предупреждение украинцам на завтра arrow

Чрезвычайный уровень опасности: синоптики сделали предупреждение украинцам на завтра

25 сентября 2023 15:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на 26 сентября - украинцев предупредили об опасности
Пожарная опасность в Украине. Фото: google.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине 26 сентября ожидается сухая, жаркая погода. Более того, в некоторых регионах прогнозируется высокий уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине на 26 сентября

В Украине ожидается небольшая облачность, осадки не прогнозируются. В ночные и утренние часы в западных и северных районах местами возможен туман. 

Ветер будет дуть с северо-востока, его скорость составит 3-8 м/с. Температура в ночное время составит 9-14 °С, на юге — 13-18 °С. Днем температура поднимется до 23-28 °С, а в Прикарпатском регионе — до 17-22 °С.

Погода в Украине
Карта погоды в Украине на 26 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области на 26 сентября

В Киевской области 26 сентября будет преимущественно облачно, но будут прояснения, осадков не предвидится. В ночные и утренние часы местами возможен туман.

Ветер подует с северо-востока со скоростью 3-8 м/с. Температура в ночное время по области будет колебаться между 9-14 °С, днем достигнет 23-28 °С.

В Киеве ночью температура составит 12-14 °С, а днем ожидается 25-27 °С.

Укргидрометцентр предупредил, что с 26 по 28 сентября объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение для украинцев

Синоптики сообщили, что с 26 по 28 сентября в Украине, за исключением Закарпатья, Прикарпатья и Волыни, объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожарная опасность в Украине
Пожарная опасность в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что теплая и солнечная погода будет радовать жителей Украины в конце сентября. Благодаря продолжительному отсутствию осадков, за исключением некоторых западных районов, тенденция к усилению засухи и повышению пожарной опасности в лесах сохранится на большей части территории страны.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз