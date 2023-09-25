Погода в Україні на 26 вересня - українців попередили про небезпеку

Пожежна небезпека в Україні. Фото: google.com

В Україні 26 вересня очікується суха, спекотна погода. Щобільше, у деяких регіонах прогнозується високий рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні на 26 вересня

В Україні очікується невелика хмарність, опади не прогнозуються. У нічні та ранкові години у західних та північних районах місцями можливий туман.

Вітер дме з північного сходу, його швидкість становитиме 3-8 м/с. Температура в нічний час становитиме 9-14 °С, на півдні — 13-18 °С. Вдень температура підніметься до 23-28°С, а в Прикарпатському регіоні — до 17-22 °С.

Мапа погоди в Україні на 26 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області на 26 вересня

На Київщині 26 вересня буде переважно хмарно, але будуть прояснення, опадів не передбачається. У нічні та ранкові години місцями можливий туман.

Вітер подує з північного сходу зі швидкістю 3-8 м/с. Температура вночі по області коливається між 9-14 °С, вдень досягне 23-28 °С.

У Києві вночі температура становитиме 12-14 °С, а вдень очікується 25-27 °С.

Укргідрометцентр попередив, що з 26 по 28 вересня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження для українців

Синоптики повідомили, що з 26 по 28 вересня в Україні, за винятком Закарпаття, Прикарпаття та Волині, оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що тепла та сонячна погода радуватиме мешканців України наприкінці вересня. Завдяки тривалій відсутності опадів, за винятком деяких західних районів, тенденція до посилення посухи та підвищення пожежної небезпеки у лісах збережеться на більшій частині території країни.