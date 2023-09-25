Погода в Україні на 26 вересня - українців попередили про небезпеку

Надзвичайний рівень небезпеки: синоптики зробили попередження українцям на завтра
В Україні 26 вересня очікується суха, спекотна погода. Щобільше, у деяких регіонах прогнозується високий рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні на 26 вересня
В Україні очікується невелика хмарність, опади не прогнозуються. У нічні та ранкові години у західних та північних районах місцями можливий туман.
Вітер дме з північного сходу, його швидкість становитиме 3-8 м/с. Температура в нічний час становитиме 9-14 °С, на півдні — 13-18 °С. Вдень температура підніметься до 23-28°С, а в Прикарпатському регіоні — до 17-22 °С.
Погода в Києві та області на 26 вересня
На Київщині 26 вересня буде переважно хмарно, але будуть прояснення, опадів не передбачається. У нічні та ранкові години місцями можливий туман.
Вітер подує з північного сходу зі швидкістю 3-8 м/с. Температура вночі по області коливається між 9-14 °С, вдень досягне 23-28 °С.
У Києві вночі температура становитиме 12-14 °С, а вдень очікується 25-27 °С.
Укргідрометцентр попередив, що з 26 по 28 вересня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Попередження для українців
Синоптики повідомили, що з 26 по 28 вересня в Україні, за винятком Закарпаття, Прикарпаття та Волині, оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, що тепла та сонячна погода радуватиме мешканців України наприкінці вересня. Завдяки тривалій відсутності опадів, за винятком деяких західних районів, тенденція до посилення посухи та підвищення пожежної небезпеки у лісах збережеться на більшій частині території країни.