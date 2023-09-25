Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Україна під владою антициклону: синоптикиня Діденко розповіла, чого чекати від погоди завтра arrow

Україна під владою антициклону: синоптикиня Діденко розповіла, чого чекати від погоди завтра

25 вересня 2023 21:42
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 26 вересня - Діденко здивувала українців прогнозом
Люди на вулицях Києва. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні 26 вересня очікується суха, сонячна погода, без опадів. Протримається така погода ще кілька днів.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні на 26 вересня

Діденко повідомила, що антициклон, представлений на карті, найближчими днями пошириться на всю територію України і принесе суху погоду.

Очікується, що температура повітря буде високою, досягаючи позначок 24-29 градусів тепла, а вночі стовпчик термометра не опуститься нижче 10-17 градусів тепла.

Вже вночі та вранці почнуть з'являтися осінні тумани, тому водіям слід бути уважними та не забувати вмикати фари у будь-якому випадку.

"За таких синоптичних умов зростає суттєво пожежна небезпека — тому дайте пару інтелігентних підс...ків тому, хто, наприклад, неподалік лісу та й взагалі, розводить вогонь. Мало того, що це небезпечно, то ще й дуже шкідливо для дихання", — сказала вона.

Карта погоди
Карта погоди. Фото: Наталія Діденко

Погода в Києві на 26 вересня

У столиці України 26 вересня буде сухо та сонячно. Температура повітря становитиме 27 градусів тепла.

Також Наталія Діденко зазначила, що у великих містах така погода може спровокувати загострення респіраторних захворювань, тож важливо не забувати про профілактику.

скріншот
Повідомлення Наталії Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Україні 26 вересня очікується суха, спекотна погода. Щобільше, у деяких регіонах прогнозується високий рівень пожежної небезпеки.

Також ми повідомляли, що тепла та сонячна погода радуватиме мешканців України наприкінці вересня. Завдяки тривалій відсутності опадів, за винятком деяких західних районів, тенденція до посилення посухи та підвищення пожежної небезпеки у лісах збережеться на більшій частині території країни.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Нагорода від президента: Зеленський у США відзначив волонтерів, лікарів і духовенство

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз