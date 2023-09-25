Погода в Україні на 26 вересня - Діденко здивувала українців прогнозом

Люди на вулицях Києва. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні 26 вересня очікується суха, сонячна погода, без опадів. Протримається така погода ще кілька днів.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко.

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Погода в Україні на 26 вересня

Діденко повідомила, що антициклон, представлений на карті, найближчими днями пошириться на всю територію України і принесе суху погоду.

Очікується, що температура повітря буде високою, досягаючи позначок 24-29 градусів тепла, а вночі стовпчик термометра не опуститься нижче 10-17 градусів тепла.

Вже вночі та вранці почнуть з'являтися осінні тумани, тому водіям слід бути уважними та не забувати вмикати фари у будь-якому випадку.

"За таких синоптичних умов зростає суттєво пожежна небезпека — тому дайте пару інтелігентних підс...ків тому, хто, наприклад, неподалік лісу та й взагалі, розводить вогонь. Мало того, що це небезпечно, то ще й дуже шкідливо для дихання", — сказала вона.

Карта погоди. Фото: Наталія Діденко

Погода в Києві на 26 вересня

У столиці України 26 вересня буде сухо та сонячно. Температура повітря становитиме 27 градусів тепла.

Також Наталія Діденко зазначила, що у великих містах така погода може спровокувати загострення респіраторних захворювань, тож важливо не забувати про профілактику.

Повідомлення Наталії Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Україні 26 вересня очікується суха, спекотна погода. Щобільше, у деяких регіонах прогнозується високий рівень пожежної небезпеки.

Також ми повідомляли, що тепла та сонячна погода радуватиме мешканців України наприкінці вересня. Завдяки тривалій відсутності опадів, за винятком деяких західних районів, тенденція до посилення посухи та підвищення пожежної небезпеки у лісах збережеться на більшій частині території країни.