Погода в Украине на 1 ноября — прогноз от Гидрометцентра с картой температур

Люди бегут под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине в среду, 1 ноября, облачная с прояснениями. В западных, Винницкой и Житомирской областях будет идти дождь. Столбики термометров в большинстве областей будут днем показывать до +20°С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По прогнозу Укргидрометцентра, в среду 1 ноября

ночью в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидается дождь.

"Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Температура:

ночью: +7...+12°С,

днем: +15...+20°С.

Прогноз погоды в Украине на сегодня, 1 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Киеве 1 ноября будет облачно с прояснениями. В дневные часы сильных осадков не ожидается. В этот день через столицу и область пройдет южный ветер с переходом на северо-западный. Скорость порывов будет достигать 7-12 м/с.