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У Гідрометцентрі показали мапу дощів на сьогодні — які регіони потерпатимуть

1 листопада 2023 07:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 1 листопада — прогноз від Гідрометцентру з картою температур
Люди біжать під дощем. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у середу, 1 листопада, буде хмарною з проясненнями. У західних, Вінницькій та Житомирській областях падатиме дощ. Стовпчики термометрів у більшості областей вдень показуватимуть до +20°С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 1 листопада

За прогнозом Укргідрометцентру, у середу 1 листопада
вночі у західних, Вінницькій та Житомирській областях дощитиме.

"Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с", — йдеться в повідомленні. 

Температура:

  • вночі: +7...+12°С,
  • вдень: +15...+20°С.
Погода в Україні на 1 листопада
Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 1 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Києві 1 листопада буде хмарна погода з проясненнями. В денну пору сильних опадів не очікується. Цього дня через столицю та область пройде південний вітер з переходом на північно-західний. Швидкість поривів сягатиме 7-12 м/с.

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