Погода в Україні на 1 листопада — прогноз від Гідрометцентру з картою температур

Люди біжать під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні у середу, 1 листопада, буде хмарною з проясненнями. У західних, Вінницькій та Житомирській областях падатиме дощ. Стовпчики термометрів у більшості областей вдень показуватимуть до +20°С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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За прогнозом Укргідрометцентру, у середу 1 листопада

вночі у західних, Вінницькій та Житомирській областях дощитиме.

"Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с", — йдеться в повідомленні.

Температура:

вночі: +7...+12°С,

вдень: +15...+20°С.

Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 1 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Києві 1 листопада буде хмарна погода з проясненнями. В денну пору сильних опадів не очікується. Цього дня через столицю та область пройде південний вітер з переходом на північно-західний. Швидкість поривів сягатиме 7-12 м/с.