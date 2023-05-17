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Тепло с сюрпризом: чего ждать от природы в среду

17 мая 2023 07:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Тепло с сюрпризом: чего ждать от природы в среду
Украинцы отдыхают в Добропарке. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

17 мая Украине ожидается теплая погода. В большинстве областей отметка на термометрах поднимется до 26 градусов, однако в некоторых регионах возможен порывистый ветер.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Правда, синоптики также ожидают в некоторых регионах Украины небольшие дожди.

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Прогноз погоды на 17 мая

Синоптики Укргидрометцентра отмечают, что в западных областях будет облачно с прояснениями. Возможны кратковременные дожди, местами грозы. Однако на остальной территории переменная облачность и без осадков.

Ветер будет южный и юго-восточный, 7 — 12 м/с. Но на западе страны местами возможны порывы 15 — 20 м/с.

Температура:

  • ночью 10 — 15°С,
  • в восточных областях 7 — 12°С;
  • днем 21 — 26°С.
Погода в Украине 17 мая. Фото: Укргидрометцентр

"Среда в Украине предполагается теплой. Максимальная температура воздуха в течение дня составит +22...+26 градусов, свежее будет в западных областях +20...+23 градуса. Юго-восточный ветер ожидается умеренный, временами порывистый", — написала Наталья Диденко. 

Она добавила, что дожди, местами с грозами, возможны в Закарпатье и Прикарпатье. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

Погода в Киевской области

В Киевской области синоптики прогнозируют переменную облачность, но без осадков. Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с.

Температура по области:

  • ночью 10 — 15°С,
  • днем 21 — 26°С;

В Киеве:

  • ночью 11 — 13°С,
  • днем около 25°С.

Температура в других областях

  • Бахмут: +9 — 22°C, солнечно, без осадков;
  • Мелитополь: +14 — 22°C, переменная облачность, без осадков;
  • Киев: +11 — 22°C, переменная облачность, без существенных осадков;
  • Львов: +13 — 18°C, облачно с прояснениями, кратковременный дождь;
  • Одесса: +13 — 22°C, переменная облачность, без осадков;
  • Днепр: +14 — 22°C, переменная облачность, без осадков;
  • Харьков: +10 — 22°C, переменная облачность, без осадков;
  • Луганск: +9 — 22°C, переменная облачность, без осадков;
  • Донецк: +9 — 24°C, переменная облачность, без осадков;
  • Крым: +11 — 21°C, переменная облачность, без осадков.

Напомним, украинские синоптики объявили почти по всей территории Украины чрезвычайный уровень пожарной опасности в течение 14 — 17 мая. Такой опасности не будет разве что на западе страны.

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