Тепло с сюрпризом: чего ждать от природы в среду
17 мая Украине ожидается теплая погода. В большинстве областей отметка на термометрах поднимется до 26 градусов, однако в некоторых регионах возможен порывистый ветер.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Правда, синоптики также ожидают в некоторых регионах Украины небольшие дожди.
Прогноз погоды на 17 мая
Синоптики Укргидрометцентра отмечают, что в западных областях будет облачно с прояснениями. Возможны кратковременные дожди, местами грозы. Однако на остальной территории переменная облачность и без осадков.
Ветер будет южный и юго-восточный, 7 — 12 м/с. Но на западе страны местами возможны порывы 15 — 20 м/с.
Температура:
- ночью 10 — 15°С,
- в восточных областях 7 — 12°С;
- днем 21 — 26°С.
"Среда в Украине предполагается теплой. Максимальная температура воздуха в течение дня составит +22...+26 градусов, свежее будет в западных областях +20...+23 градуса. Юго-восточный ветер ожидается умеренный, временами порывистый", — написала Наталья Диденко.
Она добавила, что дожди, местами с грозами, возможны в Закарпатье и Прикарпатье. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.
Погода в Киевской области
В Киевской области синоптики прогнозируют переменную облачность, но без осадков. Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с.
Температура по области:
- ночью 10 — 15°С,
- днем 21 — 26°С;
В Киеве:
- ночью 11 — 13°С,
- днем около 25°С.
Температура в других областях
- Бахмут: +9 — 22°C, солнечно, без осадков;
- Мелитополь: +14 — 22°C, переменная облачность, без осадков;
- Киев: +11 — 22°C, переменная облачность, без существенных осадков;
- Львов: +13 — 18°C, облачно с прояснениями, кратковременный дождь;
- Одесса: +13 — 22°C, переменная облачность, без осадков;
- Днепр: +14 — 22°C, переменная облачность, без осадков;
- Харьков: +10 — 22°C, переменная облачность, без осадков;
- Луганск: +9 — 22°C, переменная облачность, без осадков;
- Донецк: +9 — 24°C, переменная облачность, без осадков;
- Крым: +11 — 21°C, переменная облачность, без осадков.
Напомним, украинские синоптики объявили почти по всей территории Украины чрезвычайный уровень пожарной опасности в течение 14 — 17 мая. Такой опасности не будет разве что на западе страны.